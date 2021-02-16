Мясопереработчики обратились к торговым сетям с просьбой повысить закупочные цены на готовую продукцию на 10-15 процентов. Об этом сообщает газета "КоммерсантЪ" со ссылкой на представителей ритейлеров. Производители, по данным издания, аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы.

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С чего всё началось Цены пустили на колбасу Мясопереработчики добиваются от ритейлеров повышения закупочных цен на 10–15% на готовую продукцию, включая колбасы и сосиски. Они аргументируют свои запросы подорожанием свинины и мяса курицы. Однако крупные производители сомневаются, что государство позволит им поднять цены. Коммерсантъ 16:53