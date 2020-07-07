Политика
АМИТЕЛ«Коммерсантъ» выступил в поддержку задержанного за госизмену Сафронова
По мнению издания, обвинения выглядят абсурдными Издательский дом "Коммерсантъ" выпустило заявление в поддержку подозреваемого в государственной измене Ивана Сафронова.
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с чего всё началось
Практика последних лет показывает, что с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью,— будь то правозащитник, ученый, журналист или сотрудник государственной корпорации.Коммерсантъ07:32
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Общество
Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»
REGNUM вчера в 08:30
Происшествия
На Украине зафиксировали новые очаги лесных пожаров
РИА Новости 09:05
Шоу-бизнес
Россияне связали смерти Норкиной и Заграевского с Цымбалюк-Романовской
Пользователи Сети связали смерти телерадиоведущей Юлии Норкиной и художника Сергея Заграевского с тем, что оба имели счеты с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.
iReactor 07:17
Общество
На пикетах в поддержку Сафронова у здания ФСБ задержали 8 журналистов
Московский Комсомолец 09:47
Общество
В Тульской области возобновят работу ТРЦ
"Согласно изменениям, в Тульской области открываются торгово-развлекательные центры и другие объекты розничной торговли независимо от их площади", - говорится в сообщении.
РИА Новости 10:50
Общество
У участников испытаний вакцины Минобороны не выявлено побочных реакций
На следующей неделе, на 21-е сутки после первой вакцинации, добровольцам второй группы введут второй компонент вакцины для усиления защитных функций организма и увеличения продолжительности иммунитета.
RT на русском вчера в 22:10
Армия и оружие
Эстония укрепит оборону Украины пистолетами Макарова
Военное дело 10:26
Наука
В затопленных пещерах Мексики обнаружили шахты древних индейцев
Специалисты исследовали примерно семь километров подземных пространств и нашли в них останки древних людей, которые, кстати, неплохо сохранились.
Evo-rus.com 04 июля в 12:08
Общество
Прокуратура запросила 15 лет для главы «Мемориала» в Карелии Дмитриева
Гособвинение попросило для главы карельского отделения «Мемориала», историка Юрия Дмитриева 15 лет заключения, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Виктора Ануфриева.
РБК 11:02
Общество
Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами
Датское энергетическое агентство (ДЭА) по запросу компании Nord Stream 2 AG дала разрешение на использование судов с якорным позиционированием на незаконченном участке газопровода "Северный поток-2" к юго-востоку от острова Борнхольм.
Российская газета вчера в 06:05
Общество
Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку
В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
Происшествия
На юге Москвы автомобиль въехал в веранду ресторана
На юге Москвы водитель автомобиля въехал в летнюю веранду одного из ресторанов на улице Генерала Белова.
RT на русском 09:08
Шоу-бизнес
Мадонна позировала топлес на костылях
Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
WomanHit.ru 09:28
Шоу-бизнес
Петросян подал в суд на Коклюшкина из-за его высказываний о его жене
Ранее сатирик заявил, что Брухунова российскому юмористу не подходит. Жорин добавил, что тем самым Петросян желает защитить Брухунову.
Evo-rus.com 05:29
Общество
В Алтайском крае выявили еще 124 случая заражения коронавирусом
За последние сутки на территории Алтайского края выявлено 124 новых случая инфицирования коронавирусом.
Evo-rus.com вчера в 04:15
Шоу-бизнес
Солистка Little Big рассказала о похудении на 15 килограммов
Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о похудении на 15 килограммов.
Lenta.ru 08:52
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил о достаточных доказательствах его невиновности
Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что собрал достаточное количество доказательств невиновности артиста в смертельном ДТП.
РИА Новости вчера в 15:38
Происшествия
Пострадавшая в «Хромой лошади» умерла после 11 лет в больнице
В Пермском крае умерла Ирина Пекарская, пострадавшая во время пожара в клубе "Хромая лошадь" в 2009 году, сообщили РИА Новости в региональном Минздраве.
РИА Новости вчера в 09:35
Происшествия
Верзилову предъявили обвинение по делу о двойном гражданстве
Издателю «Медиазоны» и участнику Pussy Riot Петру Верзилову предъявлено обвинение в том, что он не уведомил о наличии второго гражданства, сообщил адвокат Леонид Соловьев «Интерфаксу».
Коммерсантъ 09:29
Шоу-бизнес
Муж актрисы Анастасии Макеевой бросил ее ради подопечной Богомолова
Как рассказала СМИ близкая подруга Макеевой по имени Полина, Александр завел роман с подопечной режиссера Константина Богомолова — актрисой Екатериной Седик.
iReactor 04:37
Общество
Супруга Парфенова объяснила отъезд из России
Елена Чекалова, супруга журналиста Леонида Парфенова, опровергла сообщения об их эмиграции из России.
Известия 06:00
Авто
У Lada Vesta появятся 14 специальных версий
На базе семейства автомобилей Lada Vesta будет создано 14 коммерческих и специальных модификаций модели.
Известия 08:28
Общество
Суд оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей
Суд в Свердловской области оштрафовал лишенного сана схимонаха Сергия на 90 тысяч рублей за распространение недостоверной информации.
ТК Звезда 05:13
Происшествия
Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии
По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.
Известия 10:56
Киберспорт
Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть
В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.
Cyber.sports.ru 09:22
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт в административных зданиях Астрахани
Мужчина 1987 года рождения, намереваясь вступить в незаконные вооруженные формирования, действующие в Сирийской Арабской Республике, решил совершить теракт в Астрахани путем вооруженного нападения на административные здания.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие
Авиабазу в Ливии с турецкими ЗРК показали на фото со спутника
Газета.Ru 05 июля в 11:14