Политика

АМИТЕЛАМИТЕЛ«Коммерсантъ» выступил в поддержку задержанного за госизмену Сафронова

По мнению издания, обвинения выглядят абсурдными Издательский дом "Коммерсантъ" выпустило заявление в поддержку подозреваемого в государственной измене Ивана Сафронова.
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Заявление в поддержку Ивана Сафронова

Практика последних лет показывает, что с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью,— будь то правозащитник, ученый, журналист или сотрудник государственной корпорации.
Коммерсантъ07:32

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В «Коммерсанте» назвали абсурдными обвинения против Сафронова

RT на русском09:11

Заявление в поддержку Ивана Сафронова

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Газета.Ru08:24

В «Коммерсанте» назвали обвинения против Сафронова абсурдными

РИА Новости08:24

«Коммерсантъ» назвал абсурдными обвинения против Ивана Сафронова

РБК08:05

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ТАСС08:04

В «Коммерсанте» назвали обвинение Сафронова в госизмене «абсурдным»

Ведомости08:35
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Суд отклонил жалобу Грудинина по делу «Совхоза имени Ленина»

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Московский Комсомолец 09:47
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Общество

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Общество

Дания разрешила достроить «Северный поток-2» новыми судами

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Общество

Профсоюз курьеров Delivery Club объявил забастовку

В Москве курьеры Delivery Club объявили с 7 июля бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат, сообщает профсоюз «Курьер».
Коммерсантъ 07:31
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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Многие юзеры сочли кадр весьма провокационным, ведь 61-летняя знаменитость позировала топлес в черных трусах и панаме в тон, опираясь на один костыль.
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В Подмосковье из-за непогоды повалено около 60 деревьев

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