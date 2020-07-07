Практика последних лет показывает, что с тяжелым обвинением в любой момент может столкнуться любой гражданин России, чья работа связана с публичной деятельностью,— будь то правозащитник, ученый, журналист или сотрудник государственной корпорации.

с чего всё началось

По мнению издания, обвинения выглядят абсурдными Издательский дом "Коммерсантъ" выпустило заявление в поддержку подозреваемого в государственной измене Ивана Сафронова.

«Коммерсантъ» выступил в поддержку задержанного за госизмену Сафронова

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Происшествия Не менее трех человек погибли при столкновении поездов в Чехии По меньшей мере три человека погибли при столкновении двух поездов в Чехии. Об этом во вторник, 7 июля, сообщает портал Aktu.news.

Киберспорт Скриншоты Watch Dogs: Legion слили в сеть В сети появились скриншоты Watch Dogs Legion. Их опубликовал один из пользователей реддита, который взял фото с китайского игрового журнала.