Комитет государственной безопасности Белоруссии признал белорусское частное информационное агентство БелаПАН экстремистским формированием, а его сотрудников - лицами, осуществляющими экстремистскую деятельность.
России необходимо наращивать темпы цифровой трансформации, чтобы технологии будущего повышали качество жизни людей, заявил президент страны Владимир Путин в ходе выступления на международной конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Al Journey 2021.
Глава группы анализа угроз информационной безопасности Positive Technologies Вадим Соловьев предположил, что мошенники могут предлагать услуги по удалению купивших поддельные сертификаты россиян из таких баз или создавать сервисы, где люди могут проверить свои данные на предмет утечки.
"Подразделение Воздушно-десантных войск России выполнило задачи по практическому десантированию на незнакомой площадке приземления на территории Республики Беларусь, где также приняло участие в совместном тактическом учении с подразделениями белорусских вооруженных сил", - отметили в ведомстве.