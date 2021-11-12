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«Коммерсантъ»: запасы газа в хранилищах «Газпрома» в ЕС достигли критического уровня

Запасы крупнейших подземных газовых хранилищ (ПХГ) «Газпрома» в Европе — Rehden и Jemgum в Германии, а также Haidach в Австрии — находятся на критически низком уровне, сообщает
 «Коммерсантъ» со ссылкой на данные европейских операторов.
Ведомости
В трех из пяти ПХГ — Jemgum, Haidach и Bergermeer — на данный момент идет отбор газа.
Коммерсантъ
В «Газпроме» “Ъ” пояснили, что продолжают закачивать газ в пять европейских ПХГ.
Коммерсантъ
В любом случае, заполнение хранилищ Газпрома хотя бы до уровня в 80%, сопоставимого со средним показателем по ЕС, в этом году уже выглядит практически невозможным.
Агентство нефтегазовой информации

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Запасы в хранилищах Газпрома в Европе достигли критически низкого уровня
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У «Газпрома» газ не закачивается
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