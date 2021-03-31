Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей
Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»).В источнике
С чего всё началось
Счетов палата: коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на их покупателей
Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»).
Известия17:01
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Покупателей квартир хотят обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих хозяев
Комсомольская правда21:44