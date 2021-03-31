Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия

Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»).В источнике
Известия
News.ru
URA.Ru
РЕН ТВ
Телеканал 360°
С чего всё началось

Счетов палата: коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на их покупателей

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»).
Известия17:01

Подробнее о событии

«Известия»: новых собственников жилья могут обязать оплачивать долги за ЖКУ экс-владельцев

ТАСС23:53

Долги по ЖКХ предложили отдать новым собственникам квартир

Телеканал 360°18:59

Россиян заставят платить за долги по ЖКХ предыдущих владельцев жилья

News.ru21:41

Коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на покупателей

РЕН ТВ21:16

Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей

Известия20:41

Россиян заставят выплачивать долги бывших владельцев квартир

URA.Ru19:13

Покупателей квартир хотят обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих хозяев

Комсомольская правда21:44
Интересное

Боррель заявил об объединении России и Китая против Запада

Россия и Китай объединяются, чтобы противостоять западному миру и снизить зависимость от него, заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель, отметив при этом, что экономически у Китая есть явное преимущество.
Взгляд.рувчера в 03:41