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Известия

Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»).В источнике
Известия
Комсомольская правда
Deita.ru
URA.Ru
News.ru
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С чего всё началось

Счетов палата: коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на их покупателей

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»).
Известия17:01

Подробнее о событии

Коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на покупателей

РЕН ТВ21:16

Покупателей квартир хотят обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих хозяев

Комсомольская правда21:44

Россиян заставят платить за долги по ЖКХ предыдущих владельцев жилья

News.ru21:41

«Известия»: новых собственников жилья могут обязать оплачивать долги за ЖКУ экс-владельцев

ТАСС23:53

Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей

Известия20:41

Россиян заставят выплачивать долги бывших владельцев квартир

URA.Ru19:13

Долги по ЖКХ предложили отдать новым собственникам квартир

Телеканал 360°18:59
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