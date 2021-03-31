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Известия

Коммунальные долги продавцов квартир предложили переложить на их покупателей

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»).В источнике
Известия
News.ru
Комсомольская правда
URA.Ru
Deita.ru
Ридус
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Новый День
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С чего всё началось

Счетов палата: коммунальные долги продавцов квартир могут переложить на их покупателей

Новых собственников квартир предложили обязать выплачивать долги за ЖКУ предыдущих владельцев. Такой законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда» (документ есть у «Известий»).
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