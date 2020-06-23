Политика
РБККоммунист Левченко попросил у Путина разрешение участвовать в выборах
Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября. Письмо есть в распоряжении РБК.
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Вы также знаете обстоятельства моей отставки, произошедшей 12 декабря 2019 года.
— Сергей Левченко, российский политикРБК 17:00
с чего всё началось
О чем просит Левченко Бывший губернатор Иркутской области, член КПРФ Сергей Левченко направил письмо Владимиру Путину с просьбой дать согласие на его участие в выборах главы региона, которые состоятся в Единый день голосования 13 сентября.РБК17:00
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Президент США Дональд Трамп расторгнул торговую сделку с Китаем.
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Власти США ужесточили правила работы для четырех китайских СМИ, приравняв их к «иностранным миссиям».
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