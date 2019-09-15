с чего всё началось

Напомним, администрация района Прага-6 заявила о намерении убрать памятник освободившего Прагу от нацистов маршала Конева с одной из центральных площадей.

Коммунисты Чехии встали на защиту памятника Коневу в Праге

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