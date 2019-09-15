Политика
REGNUMКоммунисты Чехии встали на защиту памятника Коневу в Праге
Напомним, администрация района Прага-6 заявила о намерении убрать памятник освободившего Прагу от нацистов маршала Конева с одной из центральных площадей.
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с чего всё началось
"Памятник маршалу Ивану Коневу, войска которого освободили 90% Чехословакии, изготовлен чешскими скульпторами на деньги, собранные пражанами, в знак благодарности за то, что маршал при освобождении Праги запретил бомбить и обстреливать ее из тяжелой артиллерии, благодаря таким военначальникам, как маршал Конев, сохранились старинные чешские и словацкие города", - отметил он.ТАССвчера в 19:11
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Против переноса памятника маршалу Коневу в Праге выступили чешские коммунисты
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