Общество

РИА НовостиРИА Новости«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
Читать в источнике
Комментировать144

Подробнее о событии

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь из «Доширака»

Lenta.ru07:30

«Коммунисты России» отправили Пригожину «Дошираки» в качестве поддержки

Газета.Ru09:19

Пригожину отправили «гуманитарную помощь»

Взгляд.ру08:08

«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

РИА Новости07:37

«Месье Пригожину» в качестве гуманитарной помощи прислали «бомж-пакеты»

Вести.Ru10:04

Валерии предложили работу уборщицы после жалоб Пригожина

Московский Комсомолец07:16

Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь

URA.Ru06:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 10:22, Ашберн
Происшествия

В городе Сунжа в Ингушетии заблокировали группу боевиков

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщает в субботу, что в городе Сунжа в Ингушетии введен режим контртеррористической операции.
Интерфакс 08:55
383
Авто

Новый Toyota Land Cruiser Prado станет кроссовером

Внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, который всегда считался более доступной и утилитарной версией Land Cruiser 200, в новом поколении станет кроссовером с вариатором.
Автоновости дня вчера в 05:35
98
Происшествия

В Дзержинске женщина родила ребенка на улице

В Дзержинске Нижегородской области женщина родила ребенка прямо на улице.
Российская газета 07:14
127
Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
РБК 00:04
841
Футбол

Александр Анюков: «Я сделал ошибку, но я никого не предавал»

Вспомнил защитник то, как праздновал свой гол за «Зенит» в ворота «Крыльев Советов».
КП - Самара 07:05
Общество

Набраны добровольцы для испытания российской вакцины от коронавируса

Найдены добровольцы для испытания отечественной вакцины от коронавируса. Испытания препарата начнутся через две недели.
FlashNord 09:47
3
Политика

В Госдуме заявили об уже работающих поправках к Конституции

Принятые парламентом поправки к Конституции уже нашли свое отражение в указах российского президента Владимира Путина, а также законах, направленных на поддержку населения и бизнеса.
РБК 09:51
2
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
6,2K
Происшествия

В Югре проведут проверку после банкета с участием пяти полицейских

Руководство управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу проводит служебную проверку после ночного банкета с участием пяти сотрудников отдела полиции Сургута, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 04:48
46
Кино

Из-за Киану Ривза переименовали фильм «Джон Уик»

Evo-rus.com вчера в 07:10
17
Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
565
Политика

Рассекречены записи переговоров Флинна и российского посла Кисляка

В США разведка завершила процесс рассекречивания записей разговоров экс-помощника американского президента Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна с послом России (в 2016 году) Сергеем Кисляком.
Евразия Daily вчера в 20:54
29
Политика

США обвинили Россию в поставке фальшивых банкнот в Ливию

Госдепартамент США обвинил Россию в поставке в Ливию якобы фальшивой валюты на сумму более $1 млрд.
Газета.Ru 09:33
747
Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
149
Футбол

В «Спартаке» опровергли информацию о переговорах с Глушаковым

RT на русском 09:08
1
Происшествия

В Шереметьево Boeing 777 загорелся после посадки

Известия 06:34
31
Происшествия

В Нижнем Тагиле возбудили дело после осквернения Вечного огня

Российская газета 10:07
26
Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
746
Шоу-бизнес

Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания "Гуд Фуд Стайл", учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым.
Пятый канал вчера в 06:34
674
Экономика

Российские банки ускорили вывоз золота из страны

В последние полгода запасы золота в российских банках неизменно снижаются, при этом весной вывоз драгоценного металла из страны ускорился.
Lenta.ru 28 мая в 01:48
475
Общество

Трамп похвалил Секретную службу за охрану Белого дома от протестующих

Президент США Дональд Трамп, чью резиденцию в Белом доме накануне осадили демонстранты, похвалил охраняющую его Секретную службу США, а слово "протестующие" поставил в кавычки.
РИА Новости 09:59
17
Здоровье

СКР проверит, почему алтайским докторам предложили стать уборщиками

Барнаул, 30 мая 2020, 13:30 — REGNUM Алтайскими докторами, которым предложено поработать уборщиками, заинтересовалось следствие.
REGNUM 06:30
31
Здоровье

Мурашко рассказал о финансировании сферы здравоохранения при пандемии

REGNUM 08:49
Политика

Путин предложил определить шаги РФ после открытия зарубежных границ

Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил, что с 18 марта вернулись на родину около 240 тысяч россиян согласно спискам оперативного штаба, еще необходимо вывезти более 25 тысяч человек.
BFM.ru 07:37
477
Космос

Запуск Crew Dragon может быть вновь перенесен

Запланированный на сегодня, 30 мая, запуск может быть в очередной раз перенесен из-за погодных условий.
Коммерсантъ вчера в 22:25
187
Здоровье

Доктор Мясников оценил степень опасности зараженных животных и посылок

Медик подчеркнул, что доказан воздушно-капельный способ передачи вируса, высокая вероятность передачи через слизистые глаза и рта.
Вести.Ru 08:15
13
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
5,4K
Здоровье

Еще 71 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае

Общее число зараженных составляет 1779 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердился 71 случай заражения коронавирусной инфекцией.
АМИТЕЛ 01:25
125
Происшествия

Установлены личности 28 участников перестрелки в Броварах

Бровары, Украина, 30 мая 2020, 16:40 — REGNUM Личности 28 участников перестрелки в городе Бровары установлены правоохранительными органами на Украине.
REGNUM 09:40
Политика

Politico узнало о разногласиях Меркель и Трампа

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп поспорили о "Северном потоке — 2".
РИА Новости 03:29
366
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Иосиф Пригожин
Российский музыкальный продюсер
Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное