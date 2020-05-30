Общество

РИА НовостиРИА Новости«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»

Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
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Пригожину и Валерии отправили гуманитарную помощь

Партия «Коммунисты России» направила продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.
URA.Ru06:16

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Пригожин отреагировал на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

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Пригожин ответил на сообщения про отправленный ему «Доширак»

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News.ru19:11

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Пятый канал10:14

«Месье Пригожину» в качестве гуманитарной помощи прислали «бомж-пакеты»

Вести.Ru10:04

Валерии предложили работу уборщицы после жалоб Пригожина

Московский Комсомолец07:16
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Российский музыкальный продюсер, лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года», «Лучший продюсер десятилетия» по версии телеканала «МУЗ-ТВ», «Лучший бизнесмен года». В разные годы продюсировал певицу Валерию, Вахтанга Кикабидзе, Николая Носкова, Александра Маршала, Авраама Руссо, Кристину Орбакайте, Дидюлю и многих других. Создатель лейблов NOX Music, ОРТ-рекордз, организатор российских музыкальных фестивалей, концертов, телевизионных программ. Генеральный директор телеканала «Авто Плюс».
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