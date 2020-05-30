Общество
РИА Новости«Коммунисты России» поддержали Пригожина пачкой «Доширака»
Партия "Коммунисты России" отправила продюсеру Иосифу Пригожину и певице Валерии "гуманитарную помощь" в виде нескольких пачек вермишели в связи с жалобами артистов на тяжелое материальное положение на фоне коронавируса, сообщает пресс-служба партии.
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с чего всё началось
Партия «Коммунисты России» направила продюсеру Иосифу Пригожину и его супруге, певице Валерии по пачке лапши быстрого приготовления в качестве гуманитарной помощи. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе партии.URA.Ru06:16
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Коммерсантъ 17:00
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Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
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