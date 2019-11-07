Общество
ТАССКоммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве
Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС. Митинг открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов, поздравив участников с годовщиной революции.
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Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции: кадры торжественного шествия
Московский Комсомолец08:51
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