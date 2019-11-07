Общество

ТАССТАССКоммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

Коммунисты и представители других политических сил левого спектра отметили в четверг 102-ю годовщину Октябрьской революции митингом у памятника Карлу Марксу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС. Митинг открыл лидер КПРФ Геннадий Зюганов, поздравив участников с годовщиной революции.
Читать в источнике
Комментировать30

Подробнее о событии

В Екатеринбурге отметить годовщину революции вышли втрое меньше коммунистов, чем планировалось

URA.Ru11:48

Особое мнение: Владимир Рыжков

Эхо Москвы12:57

Саратовские коммунисты отметили революцию шествием от церкви до церкви

Московский Комсомолец09:23

Коммунисты отметили годовщину Октябрьской революции митингом в Москве

ТАСС11:01

В Москве прошло шествие коммунистов в честь Октябрьской революции

РЕН ТВ09:10

В Екатеринбурге КПРФ отметила годовщину Революции шествием с Грудининым

REGNUM15:36

«Коммунисты России» в честь 7 ноября покрасили памятник Ленину у завода «Элекон»

Татар-информ04:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7073 источника, обновлено в 15:50, Ашберн
Происшествия

Экс-чиновник Минкульта Мазо задержан в Австрии

Телефон сына экс-чиновника отключен. При этом, по словам адвоката Владислава Мусияки, Мазо не задержали, а доставили на допрос.
Известия 08:34
Транспорт

Названа стоимость железнодорожных билетов в Крым

Продажа билетов на поезда в Симферополь, которые поедут из материковой России на полуостров и обратно через мост, стартует 8 ноября, а первые поезда отправятся из Москвы и Санкт-Петербурга в 20-х числах декабря, передает «РИА Новости».
Известия 15:22
Общество

Арестованные картины Ананьевых нашли на складе в Подмосковье

Сотрудники Следственного комитета обнаружили на территории складского помещения в городском округе Домодедово более 200 картин, а также финансовые документы, связанные с Дмитрием и Алексеем Ананьевыми, указывается в сообщении Промсвязьбанка, поступившем в РБК.
РБК 09:47
Происшествия

В Будапеште произошли беспорядки с участием болельщиков ЦСКА

Перед матчем Лиги Европы между "Ференцварошем" и ЦСКА в Будапеште болельщики российского клуба устроили беспорядки.
Российская газета 14:42
Космос

«Вояджер-2» прислал данные из межзвездного пространства

Более 40 лет после запуска станция «Вояджер-2» (Voyager 2) с «Золотой пластинкой» на борту вышел в межзвездное пространство и передал первые данные, сообщило NASA.
Комсомольская правда 05 ноября в 01:21
Футбол

Краснодар — Трабзонспор 3:1

Футболисты российского «Краснодара» обыграли турецкий «Трабзонспор» в матче четвертого тура группового этапа в матче Лиги Европы.
Коммерсантъ 14:46
Экономика

Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж»

Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.
Интерфакс 11:29
Шоу-бизнес

В Instagram Анастасии Заворотнюк появился снимок с мужем

В Instagram-аккаунте актрисы Анастасии Заворотнюк появилось совместное фото с ее супругом Петром Чернышевым.
Lenta.ru 08:54
Гаджеты

Представлен смартфон Xiaomi Mi Note 10 с камерой на 108 Мп

The GEEK вчера в 06:48
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

РИА Новости 10:13
Кино

Вышел трейлер «Человека-невидимки» с Элизабет Мосс

Культуромания 15:28
Политика

Зеленский признался, что устает от своей работы

Ранее глава офиса президента Андрей Богдан заявил, что Зеленский устал от напряженного графика, негатива со стороны журналистов и пользователей социальных сетей.
ТАСС 13:23
Гаджеты

Xiaomi представила свои первые умные часы

Часы работают на процессоре со встроенным 4G-модемом, который позволяет владельцу использовать их для звонков и выхода в интернет.
Говорит Москва 05 ноября в 11:19
Происшествия

Более 100 сотрудников «Ленты» отравились в Петербурге

За помощью медиков в Санкт-Петербурге обратились более сотни работников ретейлера "Лента".
Газета.Ru 15:31
Экономика

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении субсидий иностранным кинокомпаниям (рибейтов), работающим в России.
Коммерсантъ 14:27
Политика

Германия загружает «Северный поток-2»

Правящая парламентская коалиция Германии ХДС/ХСС и СДПГ в ночь на 8 ноября собирается проголосовать за поправки, которые де-факто снимают с проекта «Северный поток 2» все риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС.
Коммерсантъ 14:23
Космос

Астрономы разглядели в главном поясе астероидов самую маленькую карликовую планету

Слово и Дело 04 ноября в 11:10
Политика

Пресс-секретарь Кадырова обвинил в необъективности журналистов BBC

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Каримов назвал пасквилем материал «Русской службы BBC» о выступлении главы Чечни на встрече с правительством республики.
Коммерсантъ 13:17
Кино

Фильм «Доктор Сон» стартует на уровне нового «Терминатора»

Kinonews.ru вчера в 16:03
Политика

Эммануэль Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО

Разница подходов Польши и Франции очевидна: если Варшава в своей политике опирается на США и структуры НАТО, то Макрон неоднократно отмечал, что Вашингтон перестал быть защитником Европы, а Североатлантическому альянсу необходимо измениться.
Газета.Ru 08:17
Футбол

Болельщик за 64 тыс. рублей купил фальшивый билет на матч «Локомотива»

Мужчина отметил, что заплатил за билет 64 тыс. рублей. По той же причине на матч не смогли попасть порядка 60 человек.
Газета.Ru вчера в 14:17
Футбол

Стерлинга рассмешила игра Уокера в воротах «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от игры защитника Кайла Уокера в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «Аталантой» (1:1). В ходе встречи Уокеру пришлось встать в ворота вместо удалённого Клаудио Браво.
Metaratings 06:06
Армия и оружие

Россия завладела секретной израильской ракетой

Газета.Ru вчера в 12:41
Общество

На митинге КПРФ в Петербурге задержали депутата ЗакСа Ходунову

В Петербурге на митинге, который был посвящен 102-й годовщине Октябрьской революции, задержали первого секретаря горкома КПРФ, депутата Законодательного собрания города Ольгу Ходунову.
Neva.Today 14:05
Экономика

Региональные программы капремонта не справляются

Региональные программы капремонта не справляются, заявили федеральные аудиторы Счётной палаты России.
Прима вчера в 07:28
Армия и оружие

Бомбардировщики США пролетали возле Мурманской области

Военно-воздушные силы США во время учений Bomber Task Force Europe 20-1 провели полеты у границы Мурманской области.
Би-порт 07:44
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева серьезно отравилась в Риме

Вместо самых положительных эмоций и впечатлений и от Рима знаменитая телеведущая получила серьезный «удар» по здоровью: она получила сильнейшее отравление.
Регион online 04:01
Общество

Шоумен Андрей Молочный рассказал о разгуливающих по Киеву фашистах

Молочный напомнил, что 6 ноября 1943 года войска 1-го Украинского фронта в ходе Киевской наступательной операции освободили от фашистских оккупантов город Киев.
Известия 10:53
Авто

Раскрыты цены и интерьер кроссовера Aston Martin DBX

Как сообщает издание speedme.ru, в Москве уже состоялся закрытый показ Aston Martin DBX, однако ввиду того, официально модель дебютирует 20 ноября, журналистам запрещено публиковать снимки серийной модели.
32CARS.ru вчера в 00:30
Шоу-бизнес

«Противно слышать»: Тарасов бьет женщин, Канделаки заступается

Слова Тарасова задели не только его бывших жен, но и генерального продюсера «Матч ТВ» Тину Канделаки.
МК-Спорт 09:45
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное