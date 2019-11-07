Сегодня в Тамбове на площади В. Ленина прошел традиционный митинг, посвященный очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Коммунисты вышли на митинг в честь годовщины октябрьской революции

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