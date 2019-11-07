Сегодня в Тамбове на площади В. Ленина прошел традиционный митинг, посвященный очередной годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

Коммунисты вышли на митинг в честь годовщины октябрьской революции

Футбол Сергей Семак: «Кокорин мог бы играть уже сейчас» Публикация от Семак Сергей (@ sergey_bogdanovich_semak) 18 Авг 2019 в 4:35 PDT Стадион "Зенита" дисквалифицирован условно, Семак — реально Судьи, Дзюба, Денисов — "Зенит" любят не все — некоторые считают, что клубу позволено больше, чем остальным.

Общество Умер друживший с тигром Амуром козел Тимур Козел Тимур из Приморского сафари-парка, который в 2015 году прославился среди пользователей сети своей дружбой с тигром Амуром, умер.

Общество Польские антимонопольщики пообещали Газпрому «самый высокий штраф в своей истории» Польский антимонопольный регулятор UOKIK на пресс-конференции относительно своего решения в отношении проекта "Северный поток 2" 8 ноября в 13:00 мск объявит о "самом высоком штрафе в своей истории", сказало ведомство в приглашении для прессы.

Общество Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.

Общество Франция официально пригласит Россию восстанавливать сгоревший Нотр-Дам Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что Франция подтвердила намерение пригласить Россию принять участие в восстановлении собора Парижской Богоматери, передает РИА Новости.

Шоу-бизнес Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.

Общество Синоптик пообещал аномально теплую зиму с ледяными дождями и туманом В полдень 5 ноября температура воздуха достигла 10,6 градуса тепла, побив рекорд 140-летней истории метеонаблюдений.

Здоровье Ведущие врачи массово уволились из свердловского онкодиспансера Врачи с мировым именем массово уволились из Свердловского онкодиспансера.

Общество Студию украинского телеканала «захватили» вооруженные люди в масках В студию украинского телеканала «Прямой» ворвались вооруженные люди в масках и якобы ранили ведущего.

Армия и оружие В ДНР заявили о попытке провокации у Петровского в Донбассе Управление Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявляет о попытке провокации в районе разведения сил и средств на участке у населенного пункта Петровское.

Политика Комитет ООН поддержал резолюцию России по борьбе с героизацией нацизма Россия ежегодно представляет резолюцию ООН о борьбе с героизацией нацизма, против нее традиционно голосуют только две страны — США и Украина.

Здоровье Медики назвали продукты, которые нельзя разогревать Мясо не стоит повторно разогревать. Разогрев разрушает легкоусвояемые белки, делая пищу тяжелой для переваривания.

Общество Кому из знаков Зодиака 8 ноября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее Стрельцам 8 ноября астрологи настоятельно рекомендуют избегать конфликтных ситуаций, ведь если сегодня Вы испортите отношения с близкими — Ваши планы будут окончательно и бесповоротно перечеркнуты.

Армия и оружие В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».

Политика «Газпром» назвал условия нового транзитного договора с Украиной Рабочая встреча председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и уполномоченного Федерального правительства Германии по транзиту газа через Украину Георга Графа Вальдерзее прошла в Санкт-Петербурге.

Происшествия Начальника пожарной части в Хакасии обвиняют в поджогах домов В Хакасии начальника пожарной части в селе Балыкса Аскизского района обвиняют в поджоге шести жилых домов.

Энергетика Независимые нефтяники выступили против налога на ПНГ Объединение независимых нефтегазовых компаний «Ассонефть» выразило недовольство планами Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на добычу попутного нефтяного газа (ПНГ).

Происшествия СК опубликовал видео покушения на адвоката в Кемерове Следственный комитет обнародовал видео с камер наблюдения, снявших нападение на кемеровского юриста Сергея Учителя.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.