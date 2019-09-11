Бывший капитан «Манчестер Сити» Венсан Компани не выйдет на поле в своём прощальном матче за клуб в связи с травмой.

Компани не сможет сыграть в своём прощальном матче

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