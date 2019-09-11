Футбол
Советский спортКомпани не сыграет в прощальном матче. Он получил травму
11 сентября бывший капитан Манчестер Сити Венсан Компани должен был провести прощальный матч. Он не сможет принять участие в игре, поскольку получил очередную травму.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 23:47, Вашингтон
Политика
Трамп может назначить Помпео на место Болтона
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения своим помощником по национальной безопасности действующего госсекретаря Майкла Помпео, который будет занимать две должности в этом случае.
RT на русском 22:16
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Экономика
Минтруд предложил запретить пенсионных агентов
Минтруд планирует запретить негосударственным пенсионным фондам привлекать посредников для заключения договоров об обязательном пенсионном страховании, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на законопроект, рассылку которого подтвердили в министерстве.
РБК 23:32
Шоу-бизнес
Знакомый опроверг слухи о болезни Заворотнюк
Знакомый семьи телеведущей и актрисы Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о ее тяжелой болезни.
Телеканал 360° 19:49
Футбол
УЕФА определился с названием для третьего еврокубкового турнира
Стало известно название третьего еврокубкового турнира, который должен стартовать с сезона-2021/22.
Евро-футбол.ру 12:19
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 10:16
Происшествия
Прокуратура допросила экс-юриста Трампа по делу Trump Organization
Сотрудники прокуратуры американского штата Нью-Йорк в августе допросили бывшего юриста президента США Дональда Трампа Майкла Коэна, отбывающего заключение, по делу компании Trump Organization.
REGNUM 22:23
Политика
Медведев отменил советские акты
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене правовых актов СССР и РСФСР с 1 февраля 2020 года, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 16:19
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Верховный суд России в среду отменил все решения о продлении ареста бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, осужденного на 13 лет колонии, сообщил в четверг РИА Новости его адвокат Евгений Балабас.
РИА Новости 22:12
Гаджеты
Капитализация Apple превысила $1 трлн после презентации новых iPhone
Капитализация американской компании Apple превысила $1 трлн, следует из данных биржи NASDAQ. Она достигла более $1 трлн 10 млрд 443 млн.
РБК 23:23
Шоу-бизнес
Любовник Анны Седоковой выгоняет жену с маленьким сыном из квартиры
Анна Седокова тщательно скрывает свою личную жизнь, но прошлым летом общественность узнала о ее романе с баскетболистом Янисом Тимма.
Bimru.ru 11:23
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Армия и оружие
Разведка США сообщила о провале РФ при испытаниях «Буревестника»
Российская сторона потерпела пять неудач во время испытаний крылатых ракет с ядерной установкой "Буревестник".
Газета.Ru 21:35
Общество
Роскомнадзор не смог установить факт утечки данных россиян в Telegram
Роскомнадзор не смог установить факт утечки персональных данных российских граждан в Telegram, поскольку на момент подготовки ответа на соответствующее обращение файл с такими данными был недоступен.
RT на русском 15:17
Происшествия
Бывший замначальника ОМВД «Лефортово» приговорен к 8 годам
Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.
Российская газета 14:03
Здоровье
В Подмосковье вернули зрение женщине с редким заболеванием
Врачи Красногорской городской больнице № 1 смогли восстановить зрение пациентке с редким синдромом Фогта — Коянаги — Харада.
REGNUM 09:13
Хоккей
Илья Воробьев заявил, что «Металлург» не готов к сезону
Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьев после поражения от «Нефтехимика» (0:3) заявил, что команда не готова к сезону.
Спорт-Экспресс 15:27
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Серебренникова
Мещанский суд Москвы в среду, 11 сентября, принял решение вернуть в прокуратуру дело «Седьмой студии» режиссера Кирилла Серебренникова «в связи с противоречиями».
Известия 09:55
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели 14:53
Шоу-бизнес
Стало известно, кого пригласила на свою свадьбу Ксения Собчак
На банкете, приуроченном к свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова, соберётся почти 300 гостей, пишет "Комсомольская правда".
Life.ru 22:57
Политика
Суд разрешил Трампу ограничить предоставление убежища иностранцам
Американский Верховный суд постановил, что администрация президента США Дональда Трампа имеет право регулировать вопрос предоставления убежища в стране для иностранцев.
Газета.Ru 18:36
Наука
Крабы-призраки скрипят кишками в желудке, чтобы напугать врагов
Газета DAILY 12:46
Транспорт
РЖД запустит регулярный рейс «Ласточки» между Москвой и Петербургом
С 8 декабря 2019 г. рейсы с использованием пассажирских поездов «Ласточка» на маршруте Москва – Санкт-Петербург станут регулярными: один раз в день в обе стороны, сообщил представитель РЖД.
Ведомости 12:10
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «ГринКомБанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность и нормативные акты ЦБ.
РБК 21:01
Музыка
Заслуженный артист РСФСР назвал творчество Шнурова «нецензурщиной»
Музыкант и композитор Валерий Ярушин раскритиковал творчество лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова и осудил музыканта за безответственность на сцене.
Life.ru 19:58
Политика
В Госдуме обсудят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю
В Госдуме обсудят идею о переходе на четырехдневную рабочую неделю.
Газета.Ru 09:59
Политика
Стихийный митинг в Улан-Удэ перерос в столкновения с полицией
Коммерсантъ вчера в 05:51