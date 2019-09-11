Футбол
РИА НовостиКомпани не сыграет в своем прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Венсан Компани не сможет принять участие в матче, организованном в его честь.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 17:38, Вашингтон
Экономика
Эксперты назвали среднюю задолженность россиян по транспортному налогу
В среднем по России годовая задолженность по транспортному налогу граждан составляет около 30% от объема годовых начислений, говорится в рейтинге эффективности региональной налоговой политики по итогам 2018 года, подготовленном консалтинговой компанией PwC и имеющемся в распоряжении РИА Новости.
РИА Новости 17:31
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит 15:19
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Общество
Сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки в Барселоне
Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 14:56
Баскетбол
Сборная США по баскетболу проиграла Франции в четвертьфинале ЧМ
Сборная США по баскетболу не смогла выйти в полуфинал чемпионата мира, уступив в четвертьфинале команде Франции.
Чемпионат 08:58
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 15:27
Происшествия
Росгвардия разогнала митинг в центре Улан-Удэ
Напомним, выборы городского совета и мэра Улан-Удэ 8 сентября привели к протестам в центре столицы Бурятии: 10 сентября число участников стихийного митинга достигло нескольких сот человек, вечером люди стали расходиться, но акция продолжалась.
Коммерсантъ 15:32
Происшествия
ДТП со актером фильма «Ты у меня одна» попало на видео
ДТП, в которое под Санкт-Петербургом попал актер фильмов «Всё будет хорошо», «Ты у меня одна» и телесериала «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок, попало на видеокамеру авторегистратора.
Известия 14:48
Энергетика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Армия и оружие
CNBC: разведка США считает, что РФ ускоряет работу над ракетами неограниченной дальности
Разведка США считает, что российские крылатые ракеты неограниченной дальности с малогабаритной сверхмощной ядерной энергоустановкой "Буревестник" (Skyfall по классификации НАТО) будут поставлены на вооружение раньше, чем планировалось: в течение ближайших шести лет.
ТАСС 14:29
Шоу-бизнес
«Не узнала»: соседка рассказала о последней встрече с Заворотнюк
Жительница коттеджного поселка Крекшино в Новой Москве, где у актрисы Анастасии Заворотнюк есть дом, рассказала о последней встрече с ней.
РИА Новости 15:25
Гаджеты
Цены на старые модели iPhone в России резко снизились
Уже сегодня цены на предыдущие модели, включая iPhone 8 и 8 Plus, а также прошлогодний iPhone XR начали резко снижаться.
REGNUM 16:46
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости 05:46
Путешествия
Посол РФ прокомментировал участившиеся случаи гибели туристов в Турции
Примерно 90 российских туристов скончались на турецких курортах с начала нынешнего туристического сезона, и это связано с ростом туристического потока из России, заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.
REGNUM 01:03
Общество
В рейтинг лучших университетов мира THE вошли 39 российских вузов
В рейтинг лучших университетов мира по версии британского журнала Times Higher Education (THE) вошли 39 высших учебных заведений из России.
RT на русском 15:38
Политика
Украинская Рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада Украины во втором чтении утвердила закон, предложенный лидером страны Владимиром Зеленским, о процедуре импичмента президента.
Общественная служба новостей вчера в 05:29
Экономика
Счетная палата нашла бюджетные нарушения на 426 млрд рублей
Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
Ведомости вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Наука
Ученые объяснили, почему люди с возрастом набирают вес
Экономика сегодня вчера в 19:22
Шоу-бизнес
Бывшая жена Богомолова отказалась прийти на его свадьбу с Собчак
Режиссер Константин Богомолов пригласил бывшую супругу на свою свадьбу с телеведущей Ксенией Собчак.
ТВ Центр 04:49
Происшествия
Разбивший чужой Rolls-Royce челябинец попросил признать его банкротом
Челябинский рабочий Владислав Кантемиров, который в 2016 году въехал в Rolls-Royce бизнесмена Александра Аристова, подал в суд заявление с просьбой признать его банкротом.
РБК 11:21
Политика
Трамп заявил об ошибках Болтона
Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.
Газета.Ru 15:02
Армия и оружие
AFP: на севере Мали вооруженные боевики убили военного
По меньшей мере один военнослужащий правительственной армии Мали погиб, еще семеро получили ранения в среду, попав в засаду, устроенную вооруженными боевиками в регионе Тимбукту (север страны).
ТАСС 16:36
Общество
Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики
Премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал ввести более гибкие рабочие графики. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:32
Экономика
В администрации Карелии высоко оценили подготовку «Россетей» к зиме
Заместитель премьер-министра Республики Карелия Оксана Чебунина заявила, что дочернее предприятие «Россетей» ПАО «МРСК Северо-Запада» справилось с подготовкой своих мощностей к отопительному сезону 2019-2020 годов на отлично.
Rostov gazeta 14:18
Кино
Назван самый провальный фильм в истории кино
Самым провальным фильмом журналисты назвали "Джона Картера" , снятым Disney в 2012 году.
Piter.tv вчера в 09:53