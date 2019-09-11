Футбол
Sportbox.RUКомпани пропустит свой прощальный матч в «Манчестер Сити»
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани не примет участия в своем прощальном матче, который пройдет 11 сентября. Как сообщает журналист Сэм Ли, бельгиец принял решение не рисковать своим подколенным сухожилием.
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«Ман Сити» и сборная легенд АПЛ сыграли вничью в прощальном матче Компани
Спорт-Экспрессвчера в 16:53
Легенды «Манчестер Сити» и звезды АПЛ сыграли вничью. Ван Перси и Кин забили по голу
Sport24.ruвчера в 16:59
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СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
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Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
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СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
РИА Новости вчера в 12:39
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В мире вспоминают жертв теракта 11 сентября
Во всем мире вспоминают жертв теракта 11 сентября 2001 года.
Москва 24 вчера в 04:32
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«Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией
Киев потребует от России компенсацию в размере 11-14 миллиардов долларов в случае, если "Газпром" будет отстаивать позицию о заключении нового договора о транзите газа на существующих условиях.
РИА Новости вчера в 18:26
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Анчелотти недоволен состоянием домашнего стадиона «Наполи»
Спорт-Экспресс вчера в 15:23
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Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
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Счет на секунды: как работают диспетчеры скорой помощи
После приема звонка диспетчеры Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова городского Департамента здравоохранения в течение двух минут передают информацию о поступившем вызове медицинской бригаде.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 00:00
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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Авто
В компании Tesla придумали дворники заново
Журнал Авто.ру вчера в 10:36
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс вчера в 10:23
Кино
Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона
Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.
Kinonews.ru вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Богомолов пригласил бывшую жену на свадьбу с Собчак
За два дня до грядущего торжества телеведущая Ксения Собчак подтвердила слухи о свадьбе с режиссером Константином Богомоловым, запланированной на 13 сентября.
Газета.Ru вчера в 10:19
Армия и оружие
В Британии назвали самое грозное оружие России
Газета.Ru вчера в 19:25
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Баскетболисты США остались без медалей чемпионата мира
Бывший игрок ЦСКА Нандо де Коло принес 18 очков. Сборная Франции впервые с 1948 года смогла обыграть американцев и вышла в полуфинал.
Вести.Ru вчера в 09:23
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru вчера в 20:12
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском вчера в 09:32
Общество
Работодатели назвали минусы перехода на четырехдневку
«Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе — 8%. Подавляющее большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график», — приводит газета «Ведомости» результаты опроса, который проводился в начале сентября среди 200 работодателей.
URA.Ru вчера в 18:45
Единоборства
Следующим соперником Нурмагомедова станет Сен-Пьер
Коммерсантъ 00:43
Происшествия
Полиция проводит обыски в более чем 20 региональных штабах Навального
В более чем 20 городах России проходят обыски у координаторов и сотрудников штабов оппозиционера Алексея Навального, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Политика
Трамп может назначить Помпео на пост Болтона — CNN
В среду президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает пять кандидатов на пост своего советника по нацбезопасности Администрация президента США предлагает назначить госсекретаря Майкла Помпео на пост президентского советника по национальной безопасности, передает CNN.
Аргументы и Факты вчера в 23:11
Наука
Оркестр сыграл законченную ИИ симфонию
Naked Science 09 сентября в 08:58
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Здоровье
В Приамурье возместят пострадавшим фермерам ущерб от АЧС
Губернатор Амурской области Василий Орлов поручил в короткие сроки выработать стратегию по оказанию помощи владельцам свиней, которые погибли из-за эпидемии африканской чумы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 01:09
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Российский Верховный суд постановил, что все решения о продлении ареста экс-главы Сахалинской области Александра Хорошавина более недействительны.
Газета.Ru 00:05
Политика
Трамп призвал ФРС опустить базовую ставку до нуля или ниже
Президент США Дональд Трамп считает, что Федеральной резервной системе (ФРС), которая выполняет функции финансового регулятора, необходимо снизить базовую процентную ставку до нуля.
Forbes вчера в 09:43
Наука
Ученые назвали причину набора веса с возрастом
Ученые из Каролинского института в Швеции и Лионского университета во Франции 13 лет вели наблюдения за 54 мужчинами и женщинами и выяснили, что с возрастом в организме замедляется скорость выведения липидов, из-за чего человек набирает вес.
Взгляд.ру вчера в 08:20
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Политика
Германия призвала «Газпром» сократить поставки через OPAL
Федеральное сетевое агентство Германии (Bundesnetzagentur) призвало "Газпром" выполнить решение Суда ЕС по делу о доступе компании к газопроводу OPAL, снизив объем транспортировки газа по газопроводу до 50% от его мощности, говорится в заявлении регулятора.
Rambler News Service вчера в 10:57
Космос
Еще один спутник «Глонасс-М» вывели на внеплановое техобслуживание
Ранее стало известно о выводе на внеплановое техническое обслуживание до 1 октября спутников "Глонасс-М" с системными номерами 717 и 742.
РИА Новости 10 сентября в 06:50