Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руКомпани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
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Прощальный матч Компани. «Ман Сити» сыграл вничью со сборной звезд АПЛ, Венсан не играл из-за травмы

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Манчестер Сити
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