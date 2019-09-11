Футбол

Sportbox.RUSportbox.RUКомпани пропустит свой прощальный матч в «Манчестер Сити»

Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани не примет участия в своем прощальном матче, который пройдет 11 сентября. Как сообщает журналист Сэм Ли, бельгиец принял решение не рисковать своим подколенным сухожилием.
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Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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