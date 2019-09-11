Футбол
Евро-футбол.руКомпани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
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Автоматически обработаны 6993 источника, обновлено в 11:30, Вашингтон
Политика
Профильный комитет Рады рекомендовал депутатам распустить ЦИК Украины
Профильный комитет Верховной рады рекомендовал депутатам принять предложенное президентом Владимиром Зеленским постановление о роспуске Центральной избирательной комиссии Украины.
ТАСС 09:29
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Спиннер или паук: как в Сети встретили новый iPhone
Кто-то увидел в расположении камер недавний хит продаж по всем миру - спиннер.
ТК Звезда 01:20
Политика
В Германии призвали вдвое сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Федеральном сетевом агентстве Германии заявили, что «Газпром» должен вдвое сократить транспортировку газа по газопроводу OPAL в соответствии с решением суда Евросоюза.
RT на русском 10:09
Происшествия
Грег Вайнер о том, как трагедия 9/11 сняла разногласия России и Америки
Жертвами самого страшного теракта в истории современной Америки стали почти 3000 человек.
Газета.Ru 07:34
Происшествия
В США грузовой самолет разбился около аэропорта
В американском штате Огайо в районе военно-гражданского аэропорта Толедо Экспресс разбился грузовой самолет.
РБК 08:21
Наука
Обнаружен один из крупнейших видов летающих животных
Научными сотрудниками из Лондонского института (Великобритания) после проведенного исследования был установлен один из самых крупных видов летающих животных во всей истории нашей планеты.
Evo-rus.com вчера в 09:14
Путешествия
Посол объяснил, почему россияне все чаще гибнут в Турции
В текущем туристическом сезоне россияне стали чаще умирать и получать травмы во время отдыха в Турции, сообщил посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
Газета.Ru 04:01
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Кино
Десятилетняя актриса покорила сердца в роли Жанны д’Арк
Роль Жанны д’Арк в байопике играет десятилетняя актриса Лиз Лепла-Прюдом. Игра юной артистки покорила сердца зрителей.
Культуромания 03:48
Шоу-бизнес
Шнуров отреагировал на выступление пьяного Билана в Самаре
ФАН вчера в 02:03
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36
Кино
Опубликован трейлер сериала «Смотри» с Джейсоном Момоа
Видеосервис Apple TV опубликовал на YouTube первый трейлер сериала "Смотри" со звездой "Игры престолов" Джейсоном Момоа в главной роли.
Газета.Ru 08:35
Политика
Выданного России Цемаха признали подозреваемым по делу MH17
Прокуратура Нидерландов и международная следственная группа, расследующая дело о крушении малайзийского «Боинга» рейса MH17 над Донбассом, теперь рассматривают участника обмена заключенными между Россией и Украиной Владимира Цемаха не как свидетеля, а как подозреваемого.
Lenta.ru 10:17
Общество
Роскомнадзор не стал проверять публикацию в Telegram базы данных «сторонников Навального»
Роскомнадзор отказался рассматривать обращение москвички Марьям Саларзай в связи с публикацией ее персональных данных в списке «сторонников Навального», который опубликовал анонимный Telegram-канал «Товарищ майор».
Коммерсантъ 09:40
Шоу-бизнес
Цветущая вдова гуляет по вечеринкам после смерти Иосифа Кобзона
Вдова Нелли поделилась, как сложилась ее жизнь после кончины супруга.
Дни.ру 07:40
Политика
В «Единой России» заявили об убедительной победе на выборах
Профиль 09 сентября в 03:47
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Дудоров отметил, что на смену «Федору» придет иной робот для выхода в открытый космос, его разработка уже началась.
Известия 05:29
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС вчера в 12:18
Политика
Меркель заявила, что США больше не играют роль защитника Европы
По словам Меркель, США являются сверхдержавой "как в военном, так и экономическом отношении".
ТАСС 03:26
Экономика
Профицит бюджета за 8 месяцев 2019 года составил 3,7 процента ВВП
Профицит федерального бюджета в январе-августе этого года составил 2 триллиона 560,616 миллиарда рублей, 3,7 процента ВВП, сообщили в Минфине.
Российская газета 10:54
Общество
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет, в полдень воздух в столице прогрелся до 26,3 градуса, сообщил РИА Новости сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
РИА Новости 08:55
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Космос
Жители Кабардино-Балкарии скорбят о кончине академика Энеева
Выдающиеся заслуги автора фундаментальных исследований в области космодинамики, космогонии, теории оптимального управления, биологии ракетной техники, теоретической и прикладной физики и механики Т. М. Энеева были отмечены высокими государственными наградами, сообщает пресс-служба главы и правительства КБР.
РИА Кабардино-Балкария 09:39
Баскетбол
Сборная США впервые с 2006 года проиграла на ЧМ по баскетболу
Баскетболисты сборной США впервые с 2006 года потерпели поражение на чемпионате мира, сообщает «Интерфакс» в среду, 11 сентября.
Известия 09:36
Политика
В ЕСПЧ заслушали аргументы по иску Украины против России по Крыму
Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) заслушала аргументы российской и украинской сторон по делу Киева против Москвы в связи с воссоединением Крыма с Россией.
Взгляд.ру 07:38
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Вести.Ru 05:57
Происшествия
В Гюмри нашли мертвым военнослужащего с российской базы
В Гюмри в квартире одного из домов нашли мертвым 23-летнего россиянина, который служил на 102-й российской военной базе.
Интерфакс 09:21
Политика
Рябков анонсировал ответные меры на санкции США против сотрудников СК
Москва расширит ограничительные списки на въезд граждан США в Россию после введения Вашингтоном санкций в отношении двух сотрудников Следственного комитета.
Известия 03:48