Футбол
Евро-футбол.руКомпани не сыграет в своём прощальном матче из-за травмы
Бывший защитник «Манчестер Сити» Венсан Компани сообщил, что не сыграет в своём прощальном матче, который состоится сегодня, 11 сентября.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 14:29, Вашингтон
Происшествия
Российский турист утонул в Болгарии
На болгарском курорте Поморие в Бургасской области утонул 72-летний турист из России, сообщает телеканал Kanal 3.
Интерфакс 11:51
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru 05:57
Политика
Госдума приняла в первом чтении законопроект о дронах-нарушителях
Нижняя палата парламента приняла в первом чтении законопроект, разрешающий российским силовикам уничтожать дроны-нарушители.
РИА Новости 09:12
Политика
Захарова уличила Болтона в распространении фейков о России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала отставку советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, обвинив его в распространении ложной информации о России.
Наша версия 08:45
Происшествия
Актеру фильма «Ты у меня одна» не хватает денег на операции после ДТП
Российский актер театра и кино Марк Горонок, особую известность которому принесли фильмы "Все будет хорошо" и "Ты у меня одна", попал в серьезное дорожно-транспортное происшествие под Петербургом.
Вести.Ru 08:57
Общество
Медведев: «Четырехдневная рабочая неделя может наступить хоть завтра»
Четырехдневная рабочая неделя в России для ряда профессий может наступить "хоть завтра", для других это далекая перспектива.
Piter.tv 08:36
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов выложат за свою свадьбу 12 миллионов рублей
Как поведали друзья Собчак и Богомолова, приглашения на свадьбу уже разосланы, а вот место регистрации и банкета будущие молодожены еще не сообщили.
Собеседник вчера в 05:07
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 09:43
Происшествия
Экс-чиновница потребовала 100 тысяч с родителей сбитого ребенка
Бывшая мурманская чиновница потребовала 100 тысяч рублей с родителей сбитого ею ребенка.
РЕН ТВ 13:55
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 05:29
Общество
39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education
39 вузов вошли в рейтинг Times Higher Education Британский журнал Times Higher Education (THE) опубликовал результаты ежегодного Рейтинга лучших университетов мира.
Коммерсантъ 14:01
Авто
Стало известно, когда до РФ доберется обновленный Skoda Rapid
Напомним, сегодня стало известно о том, что мировая премьера новой Skoda Octavia состоится 11 ноября 2019 года.
Автоновости дня 09:52
Происшествия
В центре Москвы горит здание Минюста
Газета.Ru 13:16
Энергетика
«Нафтогаз» пожаловался на миллионные траты из-за судов с «Газпромом»
Судебные тяжбы по делам с российским "Газпромом" обходятся украинской стороне ежегодными миллионными долларовыми потерями, заявил исполнительный директор группы "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Радио Sputnik 14:07
Политика
Выданного РФ Цемаха Нидерланды признали подозреваемым по делу MH17
Нидерланды изменили статус свидетеля по делу об атаке на Boeing рейса MH17 в июле 2014 года в Донбассе Владимира Цемаха – теперь он является подозреваемым.
Газета.Ru 13:42
Технологии
Система распознавания лиц позволит оплатить проезд в московском метро
Систему распознавания лиц для оплаты проезда тестируют в столичной подземке. В настоящее время эксперимент проходит без участия пассажиров.
Вечерняя Москва 13:14
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Шоу-бизнес
Татьяна Терешина опубликовала снимок ню с разрешения мужа
Предвосхищая вопросы фанатов, Татьяна отметила, что супруг разрешил ей выложить снимок в стиле ню.
Телепрограмма 13:07
Политика
Суд Евросоюза ограничил права «Газпрома» по OPAL
"Суд отменил решение ЕК, дающее российскому концерну право использования газопровода на 100%", — уточняется в сообщении.
РИА Новости вчера в 04:23
Единоборства
Менеджер Нурмагомедова заявил о возможном поединке с Сен-Пьером
RT на русском 11:32
Общество
Суд снял с Кирилла Серебренникова подписку о невыезде
Суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых.
RT на русском 13:54
Футбол
Комитет Госдумы по спорту выступил против возвращения пива на стадионы
Законопроект о снятии запрета на продажу пива на стадионах не набрал достаточного количества голосов на заседании комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, сообщил «РИА Новости» член комитета, один из авторов документа Дмитрий Свищев.
Коммерсантъ 11:31
Общество
Собравший рекордное число дизлайков клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню "Москва", опубликованный в День города и собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, стал недоступен.
РИА Новости вчера в 02:10
Общество
Россиянин бежал из Германии, чтобы спасти ребенка от мигрантов
Проживший три года в Германии россиянин вернулся на родину из-за издевательств со стороны мигрантов в немецких школах, с которыми столкнулся его сын.
РИА Новости 12:54
Происшествия
Следственный комитет сообщил об участившихся случаях пропажи детей
Следственный комитет России обнаружил рост числа случаев исчезновения малолетних детей, сообщается на сайте ведомства.
РБК 11:30
Театры
В Театре Наций стартует новый сезон
В Театре Наций начинается новый сезон. О том, какие названия появятся в афише театра, и о ближайшей премьере репортаж Ирины Разумовской.
Россия – Культура 13:49
Армия и оружие
США одобрили продажу Польше истребителей F-35
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже 32 истребителей F-35 Польше на сумму $6,5 млрд, сообщает Reuters.
Коммерсантъ 14:10
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала архивный компромат на Киркорова и Варум
Певица опубликовала архивный компромат на Филиппа Киркорова и Анжелику Варум, упомянув также об Ирине Аллегровой и других звездах.
Дни24 14:00
Общество
В Роскачестве назвали продукты, которые не стоит мыть
Специалисты Роскачества составили список продуктов, которые не следует мыть перед приготовлением. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:48
Футбол
Зе Луиш стал лучшим форвардом чемпионата Португалии в августе
Форвард «Порту» Зе Луиш был признан лучшим форвардом португальской Примейры, сообщает «твиттер» турнира.
Bookmaker-ratings.ru 13:42