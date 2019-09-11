Футбол
Бомбардир.руКомпани пропустит собственный прощальный матч из-за травмы
Играющий тренер «Андерлехта», защитник Венсан Компани пропустит собственный прощальный матч за «Манчестер Сити» из-за травмы.
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Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 13:04, Вашингтон
Общество
Приставам захотели дать неограниченный доступ в квартиры россиян
Судебным приставам предложили дать право принудительного доступа в квартиры россиян. Об этом сообщается на сайте Минюста.
Lenta.ru вчера в 07:28
Политика
Названа возможная причина отставки Болтона
Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона из-за разногласий по Ирану.
Lenta.ru 12:12
Политика
В Кремле прокомментировали слова Дудя на премии GQ
В Кремле не склонны проецировать высказывания, сделанные на светских мероприятиях, на настроение в обществе, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать слова журналиста Юрия Дудя на премии журнала GQ.
RT на русском 09:32
Экономика
Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК 10:10
Футбол
Суарес тренировался в общей группе «Барселоны»
Sport24.ru 11:44
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Российский премьер Дмитрий Медведев подписал поручение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР в рамках «регуляторной гильотины».
RT на русском 06:39
Космос
Робота Федора больше не отправят в космос
Антропоморфный робот-андроид Федор, на прошлой неделе вернувшийся с Международной космической станции (МКС), больше в космос не полетит: ему на смену придет другой космической робот, проектирование которого уже началось.
РБК 04:17
Происшествия
В поджоге 12 маршруток под Петербургом подозревают конкурентов фирмы
12 новеньких микроавтобуса полыхают в ночи. В том, что это поджог, сомневаться не приходится.
РЕН ТВ 12:03
Политика
МИД Эстонии выступил против отмены безвизового режима для украинцев
Ранее в среду глава МВД Эстонии Март Хельме заявил, что намерен осенью внести в парламент инициативу об отмене безвизового режима для граждан Украины в связи с ростом числа трудовых мигрантов из этой страны.
ТАСС 08:38
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли и Брэда Питта не захотел говорить об отце
Сын Брэда Питта рассказал, что живет в общежитии, пока не говорит по-корейски и не стал фанатом корейской популярной музыки.
Телепрограмма 12:36
Политика
Киев решил выбить у Москвы компенсацию за транзит газа
Украина будет требовать от России компенсацию, если «Газпром» продолжит отстаивать позицию по продлению контракта на транзит газа на прежних условиях.
Lenta.ru 12:59
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Проблемы в работе социальной сети "ВКонтакте" наблюдаются в среду днем в России.
ТАСС 05:45
Авто
Производитель кальянов сделал внедорожник с выдвижной гусеницей
В основе конструкции внедорожника лежит углепластиковый монокок, элементы подвески и рулевого управления сделаны из высокопрочного титанового сплава BT23, а внешние панели — из композита.
Motor 10:05
Происшествия
Заключенных из старинной башни «Бутырки» вернули в нормальные камеры
Арестанты, помещенные в нежилую башню следственного изолятора (СИЗО) "Бутырка", переведены в обычные камеры, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников.
Интерфакс 10:23
Политика
Путин представил три кандидатуры на пост главы Крыма
Инфорос вчера в 10:01
Финансы
Трамп предложил ФРС снизить базовую ставку до нуля или ниже
Президент Дональд Трамп предложил Федеральной резервной системе (ФРС), выполняющей в США функции центробанка, снизить базовую процентную ставку до нуля или вовсе установить ее на отрицательном уровне.
РБК 09:02
Общество
В Нижнем Новгороде спустили на воду круизный лайнер «Мустай Карим»
Нижегородский завод «Красное Сормово» спустил на воду новейшее четырехпалубное круизное судно проекта PV300 «Мустай Карим», сообщает 11 сентября пресс-служба Морского инженерного бюро.
REGNUM 08:19
Происшествия
В Армении скончался российский военнослужащий
Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что тело 23-летнего военного 102-й российской базы с признаками насильственной смерти найдено в квартире в городе Гюмри.
BFM.ru 10:38
Шоу-бизнес
Пелагея поделилась морскими снимками с дочерью
Звездные родители предпочитают не афишировать личную жизнь и не публиковать снимки Таисии в соцсетях.
Летидор 11:46
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов обвенчаются после ЗАГСа
Вызывающий политик, светская дама и общественный деятель Ксения Собчак намеревается обвенчаться со своим новым избранником – режиссером и поэтом Константином Богомоловым.
Дни24 06:20
Политика
Нидерланды переквалифицировали Цемаха в подозреваемого по делу о MH17
Нидерланды переквалифицировали жителя Донецкой народной республики (ДНР) Владимира Цемаха, освобожденного из-под стражи по условиям обмена удерживаемыми лицами между РФ и Украиной, из свидетеля в подозреваемого по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777 на востоке Украины в 2014 году.
ТАСС 11:55
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
BFM.ru вчера в 03:30
Происшествия
Автомат с газировкой взорвался в бизнес-центре в Москве
Автомат с газированной водой взорвался в бизнес-центре в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:09
Наука
Посмертное изгнание
Покойник, как правило, лежит на спине с руками вдоль тела или скрещенными на груди, и никто не кладет ему в могильную яму богатые дары.
N+1 09:24
Космос
Старт японского грузового корабля к МКС отменили из-за пожара
Запуск японского беспилотного грузового корабля HTV8 (Kounotori) на тяжелой ракете H-2B к Международной космической станции (МКС) отложили из-за пожара на стартовой площадке, передает в Twitter японская компания Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
РБК вчера в 20:09
Общество
Суд вернул в прокуратуру дело «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова
Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело АНО «Седьмая студия» режиссера Кирилла Серебренникова.
РБК 09:36