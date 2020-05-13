Экономика
РБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
Читать в источнике
Оценить344
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 14:58, Ашберн
Общество
Министр просвещения: Школьники смогут сдать все ЕГЭ по выбору
Министр просвещения Сергей Кравцов успокоил родителей школьников по поводу того, сколько предметов ЕГЭ нужно будет сдавать для поступления в вуз.
Российская газета 14:18
Политика
МИД потребует от NYT и FT опровергнуть статьи о коронавирусе в России
Министерство иностранных дел России направит в редакции The New York Times и Financial Times запросы с требованием опровергнуть опубликованные ими недостоверные данные о статистике смертности от коронавируса в России.
RT на русском 13:47
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Общество
В Роспотребнадзоре заявили, что российские школы заработают в новом режиме после открытия
Российские школы из-за пандемии коронавируса после открытия заработают в новом режиме.
ТАСС 12:51
Политика
Заблокированный Instagram-аккаунт не принадлежит Кадырову
Заблокированный аккаунт в Instagram, который приписывали Рамзану Кадырову, на самом деле не принадлежал главе Чечни.
Российская газета 14:00
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Финансы
Нерезиденты в апреле втрое сократили покупки валюты
Всего за два месяца (с 11 марта по 11 мая) ЦБ продал валюты на 569,5 млрд руб.
Ведомости 13:43
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов расстается с женой
Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
Гаджеты
Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone
Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone.
Экономика сегодня 07:17
Политика
Ряд депутатов Госдумы верят, что значки защитят их от вируса
В ходе пленарного заседания в Госдуме в среду, 13 мая, было обращено внимание на значки, присутствующие на пиджаках некоторых депутатов.
Вести.Ru 11:16
Общество
Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева
Второй кассационный суд общей юрисдикции отправил на пересмотр дело Александра Кокорина и Павла Мамаева, сообщил РБК адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
РБК 09:14
Энергетика
Отказ Польши от экспорта газа из России в Европу обесценит Baltic Pipe
Газопровод Baltic Pipe рассматривался Польшей как некая палочка-выручалочка, благодаря которой Варшава при отказе от российского газа могла бы получать норвежское сырье, рассказал ФБА "Экономика сегодня" президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.
Экономика сегодня 13:56
Общество
Прокуратура РТ разъяснила, где альметьевцам носить маски и перчатки
С 12 мая в Республике Татарстан согласно постановлению Кабмина РТ, все жители и гости РТ обязаны носить маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах.
Знамя труда (Альметьевск) 09:07
Общество
В Epic Games Store могут начать раздачу игры Grand Theft Auto V
Сетевые источники информировали о том, что вскоре может стартовать бесплатная раздача на ресурсе Epic Games Store популярной игры Grand Theft Auto V. Данное мероприятие запланировано на период с 14 по 21 мая.
OAnews 12:26
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Российская газета 13:53
Религия
Двое священников умерли от коронавируса
Клирик столичного храма Троицы Живоначальной в Конькове протоиерей Алексий Пеньков и клирик Шуйской епархии Ивановской митрополии иеромонах Петр (Грибов) скончались от COVID-19, сообщается в среду в Telegram-канале Рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
РИА Новости 14:29
Единоборства
Усик ответил вызвавшему его на поединок украинскому борцу
Украинский боксер, бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик ответил на брошенный его соотечественником, борцом вольного стиля Богданом Грицаем вызов.
ФАН 11 мая в 21:57
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Политика
Украина продлила санкции против российских соцсетей
Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
Общество
Беглов отказался от бесплатной раздачи масок из-за «приезжих»
Санкт-Петербург, 13 мая 2020, 13:04 — REGNUM В Петербурге не следует раздавать защитные маски и перчатки бесплатно, чтобы их не получили приезжие.
REGNUM 06:04
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Футбол
Чемпионат Италии по футболу планируют возобновить с 13 июня
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, турнир будет возобновлен уже 13 июня.
Bookmaker-ratings.ru 12:10
Общество
В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили
Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
Общество
В Свердловской области разрешили прогулки и занятия спортом на улице
Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ, разрешающий некоторые послабления режима самоизоляции.
Телеканал ОТВ 14:27
Единоборства
Президент UFC сообщил, что Хабиб не готов драться с Гэтжи летом
Vprognoze.ru 08:00
Здоровье
Не выполнили в Ростовской области условий для выхода из самоизоляции
Для регионов Российской Федерации Роспотребнадзор установил три основных показателя, при которых можно начинать поэтапный выход из введенного ранее режима самоизоляции из-за коронавируса, об этом сообщает главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев.
Ugpressa.ru 10:29
Происшествия
Якутского шамана Александра Габышева увезли в психбольницу
Правоохранительные органы задержали и увезли в психиатрическую больницу якутского шамана Александра Габышева, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на Алексея Прянишникова (координатор «Правозащиты Открытки»).
SakhaLife.ru вчера в 08:09
Общество
Путин прокомментировал проблему доплат медработникам
Проблемы с доплатами есть даже в тех регионах, где инфекция распространена наиболее сильно, и медики продолжают работать с максимальной нагрузкой и с риском для жизни.
Газета.Ru 13:55
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Путешествия
Обязательное тестирование на коронавирус введут в турецких аэропортах
Ни один путешественник не сможет въехать в страну без справки об отсутствии коронавируса.
Русская Планета вчера в 03:30