Экономика

РБКРБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
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Пока не сдаются

Российская газета11:43

Кризис доверия, дефолт и коллапс: бизнес обсудил арендные поправки

РБК11:33

Рассмотрение законопроекта об одностороннем расторжении договоров аренды откладывается

БН.ру09:30

Кодекс собственников и арендаторов коммерческой недвижимости может появиться в России

ТАСС10:22

Адвокат: спорные ситуации по договорам аренды должен решать суд

РИА Новости09:29

Руки прочь от договоров аренды

CRE.RUвчера в 07:05

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъ11 мая в 11:01
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Общество

Более 20 вахтовиков у подрядчиков ИНК заразились коронавирусом

Двадцать три человека заразились новым типом коронавируса на производственных объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) на севере Приангарья, сообщили РИА Новости в пресс-службе ИНК.
РИА Новости 02:53
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Происшествия

Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите

В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
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Здоровье

962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
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Общество

У девятиклассников отменили экзамены

Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика.
Известия Мордовии 07:22
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Общество

Правительство продлило контракт Сечина еще на 5 лет

Предправления и главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин продолжит руководить компанией.
Ведомости 13:08
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Общество

Минкомсвязь запустила сервис для оформления выплат на детей

Минкомсвязь России на едином портале госуслуг запустила на отдельной странице сервис, через который родители смогут оформить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет.
ТАСС вчера в 09:38
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Киберспорт

Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League

В полуфинале нижней сетки WePlay Pushka League команда Virtus.pro проиграла Team Liquid со счетом 0:2. На первой карте игроки российской команды смогли сделать всего 13 убийств, а на второй и вовсе только восемь.
Metaratings 11 мая в 13:19
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Армия и оружие

Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу

Европейцы призывают США не выходить из Договора по открытому небу 16 бывших высокопоставленных военных, силовиков и дипломатов из нескольких европейских стран, включая Россию, подписались под открытым письмом в защиту Договора по открытому небу.
Коммерсантъ вчера в 09:00
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Политика

МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT

МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
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Общество

Власти Болгарии ввели режим чрезвычайной эпидемической ситуации

Правительство Болгарии объявило в среду о введении в стране режима чрезвычайной эпидемической ситуации (ЧЭС), который будет действовать с 14 мая по 14 июня.
Российская газета 17:25
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Гаджеты

Новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold оценили в 900-1100 долларов

Сетевые инсайдеры уверяют, что новый гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold поступит на рынок по цене 900-1100 долларов США.
Актуальные Новости вчера в 02:53
2
Игры

В «Epic Games Store» раздадут GTA V

Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
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Футбол

В «Барселоне» исключили подписание Неймара

Советник президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу Карлес Рексач прокомментировал информацию, что клуб рассматривает подписание форварда «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ 19:05
Экономика

Трамп обратился к ФРС с просьбой спасти нефтяные компании

Президент США Дональд Трамп считает, что необходимо изменить целью ориентации преимущественно на средний бизнес программу кредитования бизнеса Main Street, о чем попросил Федеральную резервную систему.
МонаВиста 10:27
7
Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

RT на русском 13:28
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
365
Политика

Путин объявил о завершении режима нерабочих дней с 12 мая

Президент Владимир Путин объявил, что с 12 мая период нерабочих дней, введенный в России из-за эпидемии коронавируса, завершается.
Новая газета 11 мая в 09:17
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Происшествия

В Красноярске жертв изнасилования обвинили в нарушении самоизоляции

Российская газета 06:06
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Армия и оружие

Тегеран заподозрил США в нацеливании ракеты на иранский боевой корабль

Интернет-газета Asr Iran, близкая к команде президента Исламской Республики Хасана Роухани, сегодня, 13 мая, предположила, что «нацеливание ракеты на иранский военный корабль „Конарак“ было осуществлено в рамках ведения электронной войны» и за этим инцидентом могут стоять Соединённые Штаты.
Евразия Daily 06:25
Кино

Том Харди и Шарлиз Терон рассказали о конфликте на съемках «Безумного Макса»

Киноафиша России 06:34
Экономика

В ТПП предложили снизить НДФЛ с 13% до 6,5%

Глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин предложил сократить подоходный налог (НДФЛ) до 6,5%, чтобы помочь стабилизировать ситуацию на российском рынке труда.
Газета.Ru вчера в 22:16
8
Общество

На Среднем Урале разрешат работать торговым центрам и общепиту

Екатеринбург, 13 мая 2020, 16:35 — REGNUM Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разрешил работать ряду коммерческих организаций с 19 мая 2020 года.
REGNUM 09:35
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Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Общество

В российских школах рекомендовали отменить общие перемены

Ведомство рекомендовало исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов во время перемен и при проведении прогулок, пересмотреть расписание учебных занятий, изменив время начала первого урока для разных классов и время проведения перемен в целях максимального разобщения классов.
Известия 20:00
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Происшествия

Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги

Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково.
Lenta.ru 10:30
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Политика

Прививать россиян от COVID-19 могут начать в 2021 году

Какой путь предстоит пройти вакцинам и как скоро начнут прививать людей в нашей стране, «Парламентской газете» рассказал академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников.
Парламентская газета 17:01
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Общество

Путин озвучил новые меры поддержки авиаотрасли

Свыше миллиона на следующий день поступило заявок на портал "Госуслуг" от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка в семье до 15 лет включительно.
ТВ Центр 15:16
Общество

Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса

В среду, 13 мая, Доктор Мясников предрек более опасную пандемию после коронавируса. Об этом он сообщил в интервью "Комсомольской правде".
Piter.tv 14:25
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