Экономика
РБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
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Законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды недвижимости прошел I чтение
Интерфаксвчера в 07:14
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Как только обновление Windows 10 May 2020 Update станет общедоступным для всех, оно всё равно не будет никому навязываться для установки на ПК, как это было в старые времена.
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На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов
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За прошедшие сутки в Москве от коронавируса скончались еще 58 пациентов, сообщили в оперштабе 14 мая.
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Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»
Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
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Российская газета 08:40
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Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию
Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
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Сергей Жигунов тяжело переживал расставание с Анастасией Заворотнюк
Друг и сосед Сергея Жигунова, художник Сергей Заграевский рассказал, что актер очень тяжело переживал разрыв отношений с Заворотнюк.
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Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия 15:51
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Трамп прервал пресс-конференцию и поругался с журналистами
11 мая президент США Дональд Трамп прервал пресс-конференция в Белом доме, рассердившись на журналистов из-за неудобных вопросов.
МонаВиста 11 мая в 23:07
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МИД прокомментировал просьбу лишить аккредитации NYT и FT
МИД не поддержал просьбу лишить аккредитации издания New York Times и Financial Times из-за публикаций о коронавирусе в России.
РИА Новости 15:27
Здоровье
На Кубани выявили 96 новых случаев коронавируса
По состоянию на 13 мая на Кубани общее число заболевших коронавирусом составляет 2222 человека, в том числе 118 детей.
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Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
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Возобновление АПЛ могут отложить до 19 июня
Возобновление сезона английской Премьер-лиги может быть отложено до 19 июня, сообщает The Telegraph.
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Цифровые пропуска для передвижения по Москве продлили до 31 мая
Предусмотрено четыре типа пропусков: «Цифровой пропуск для работающих», «Посещение медицинской организации или осуществление волонтёрской деятельности», «Разовая поездка в иных целях» и «Передвижение со служебным удостоверением».
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Том Харди и Шарлиз Терон рассказали о конфликте на съемках «Безумного Макса»
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Володин пошутил о значках у депутатов от коронавируса
Спикер парламента Вячеслав Володин ответил на вопрос, почему некоторые депутаты прикалывают к пиджакам специальные значки, пишет "Интерфакс".
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Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
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Самолет футбольного клуба «Зенит» подал сигнал тревоги
Самолет футбольного клуба «Зенит», летящий из Санкт-Петербурга в Уфу, подал сигнал тревоги в воздухе и вернулся в Пулково.
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Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
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Австрия и Германия к 15 июня откроют для граждан свои границы
Германо-австрийскую границу собираются открыть к 15 июня 2020 года власти этих двух стран, 13 мая сообщает Австрийское агентство печати.
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Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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В «Epic Games Store» раздадут GTA V
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