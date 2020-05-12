Экономика

РБКРБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект
 о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.
Вести.Ruвчера в 09:15

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Сектор коммерческой недвижимости продолжает борьбу с арендаторами площадей

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ТАССвчера в 14:15

«Деловая Россия»: новые правила аренды многим помогут сохранить бизнес

РИА Новостивчера в 08:53

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

РБКвчера в 06:50

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Российская газетавчера в 07:40

Арендаторы смогут расторгать некоторые договора по-новому

The Penza Post10 мая в 10:40

Арендаторам могут разрешить расторгать договоры в одностороннем порядке

Гипер НН10 мая в 09:53
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Минстрой предложил увеличить число льготников по оплате услуг ЖКХ

Как стало известно СМИ, Минстрой предложил снизить максимальную долю расходов на оплату ЖКУ в доходе семьи до 15% по всей стране.
Наша версия вчера в 10:47
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Здоровье

В Челябинской области выявили ещё 44 человека с коронавирусом

Челябинск, 13 мая 2020, 10:08 — REGNUM В Челябинской области за сутки коронавирус подтвердили ещё у 44 человек.
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Общество

Санатории на Кубани начнут принимать отдыхающих с 1 июня

Вести.Ru вчера в 06:50
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Общество

Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON

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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
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Финансы

Рубль укрепляется к доллару и евро в начале дня

Курс рубля умеренно растет к доллару и евро в начале торгов среды, следует из данных Московской биржи.
ПРАЙМ 03:08
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Происшествия

Ставшие причиной пожаров аппараты ИВЛ произведены на одном заводе

По мнению экспертов, причиной возгорания аппарата ИВЛ в московской больнице стало короткое замыкание, от которого и вспыхнул кислород.
ТВ Центр вчера в 05:11
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Общество

В Уфе проверят соцприют, где сотрудница сняла оскорбляющее детей видео

В социальных сетях появилось видео, на котором сотрудница соцприюта грубо комментируют действия воспитанников, оскорбляет и ругается нецензурной бранью.
Российская газета 02:36
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Шоу-бизнес

Юрий Стоянов рассказал о своей большой пенсии

KM.ru вчера в 08:14
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Спорт

Умер тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров

Главный тренер сборной России по женской борьбе Магомед Алиомаров скончался в возрасте 67 лет, сообщается на официальном сайте Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Газета.Ru 02:10
Общество

Сестры милосердия из Новоселицкого интерната молят о помощи

Блокнот Ставрополь вчера в 14:09
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Происшествия

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
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Происшествия

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

РИА Новости 01:13
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян сообщила о пополнении в семье

RuNews24.ru вчера в 14:18
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Здоровье

Около 100 медиков заразились коронавирусом в Приморье

В Приморском крае около 100 медицинских работников заразились коронавирусом.
EastRussia 02:17
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Общество

В Тульской области создали план выхода экономики из ограничений

По поручению Владимира Путина в Тульской области создан план постепенного выхода из ограничений.
Тульская пресса вчера в 12:51
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Происшествия

На Сахалине бывшего мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

РИА Новости 02:37
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Общество

«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта

Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM вчера в 11:01
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Кино

Слух: во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из «Повстанцев»

По данным канала Kessel Run Transmissions, во втором сезоне «Мандалорца» появится героиня из мультсериала «Повстанцы» — Сабин Врен.
Игромания.ру 11 мая в 08:05
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Общество

Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки

Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате.
ТАСС вчера в 13:22
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Происшествия

Медведь задрал обитателей этнопарка в Коми

Известия 02:41
Общество

ВТБ выявил схему мошенничества с ваучерами за отмененный рейс

Мошенники стали использовать тему с возвратом авиабилетов с помощью ваучеров для получения доступа к личным данным и банковским картам пассажиров, пишет РБК со ссылкой на слова вице-президента, руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.
Ведомости 01:48
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Экономика

ЕБРР дал прогноз по сокращению ВВП России в 2020 году

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует снижение валового внутреннего продукта (ВВП) России в 2020 году на 4,5%.
RT на русском 01:20
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Гаджеты

Intel готовит Core i9-10885H: ещё один мобильный восьмиядерник

Первоначально предполагалось, что процессоры Intel Core i9-10885H являлись тестовыми образцами восьмиядерных мобильных чипов Comet Lake-H, и в итоге они превратились в вышедшие Core i9-10980HK.
3DNews вчера в 10:13
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Армия и оружие

СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы «Корнет»

"Корнет" оборудован лазерным прицелом. СМИ показали замедленную съемку пуска противотанковой системы "Корнет".
Piter.tv вчера в 05:11
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Общество

В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения

Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
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Кино

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Piter.tv вчера в 08:27
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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