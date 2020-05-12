Экономика
РБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.Вести.Ruвчера в 09:15
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Политика
Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
Общество
Ежегодная акция «Ночь в музее» пройдет в режиме онлайн в Москве 16 мая
В Москве ежегодная акция «Ночь в музее» впервые пройдет в онлайн-формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой из-за пандемии коронавируса.
Известия 01:07
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru вчера в 06:59
Общество
В Саратовской области коронавирусом за сутки заразились 85 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 13 мая зафиксировано 85 новых случаев коронавируса.
Регион 64 02:24
Экономика
Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы
Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
Общество
В Ростовской области начнут с 15 мая снимать ограничения
Поэтапное снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в Ростовской области, начнется с 15 мая, сообщил губернатор региона Василий Голубев в Instagram.
РИА Новости вчера в 15:59
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом
Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
Происшествия
В Тамбовской области выявили 91 новый случай заражения коронавирусом
Коронавирусная инфекция подтвердилась за сутки у 91 пациента в Тамбовской области, среди заболевших оказались годовалый мальчик и еще девять детей, сообщает администрация региона.
РИА Новости 11 мая в 02:19
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
REGNUM вчера в 11:01
Общество
США приостановили развертывание российских аппаратов ИВЛ
Власти США примут решение об использовании аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) "Авента-М", предоставленных Россией, после выяснения причин возгорания в больнице Санкт-Петербурга, сообщила пресс-секретарь Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) Джанет Монтези.
Интерфакс вчера в 21:18
Общество
В Москве от коронавируса вылечились еще 1864 пациента
Еще 1 864 пациента вылечились от COVID-19 в Москве, передает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Газета.Ru 02:50
Общество
В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
РИА Новости вчера в 16:43
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Общество
СМИ сообщили об утечке данных клиентов курьерской службы
Как отметил глава отдела аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев, это самая крупная утечка персональных данных российских служб доставки.
РИА Новости 02:54
Шоу-бизнес
Ольга Бузова опубликовала откровенный снимок в боди
Большинство поклонников выразили свое восхищение по поводу фигуры Бузовой, но нашлись и те, кто раскритиковали за эту фотографию ее нынешнего молодого человека – Давида Манукяна.
RuNews24.ru вчера в 01:58
Общество
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей
В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
Общество
Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом
Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
Технологии
Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music
Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru вчера в 16:19
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Продажи легковых авто и легкого коммерческого транспорта в нашей стране за прошлый месяц уменьшились на 72,4% до 38 тыс. 922 единиц.
Тарантас Ньюс вчера в 05:29
Экономика
Глава ТПП предложил снизить НДФЛ до 6,5%
Снижение ставок страховых взносов для ряда малых и средних предприятий, сокращение НДФЛ до 6,5% с 13% и фиксированное пособие за счет государства могли бы помочь стабилизировать ситуацию на рынке труда в России, заявил РИА Новости глава Торгово-промышленной палаты России (ТПП) Сергей Катырин.
РИА Новости вчера в 20:26
Здоровье
37 врачей заболели коронавирусом в Иркутской области
37 медицинских работников заболели коронавирусной инфекцией в Иркутской области.
АиФ Иркутск 03:16
Общество
ВТБ раскрыл схему мошенничества с ваучерами за отмененные рейсы
Киричек пояснил, что мошенники сообщают о новой услуге и предлагают обменять отмененный перелет на ваучер.
BFM.ru 03:20
Политика
Украина отдаст американцам завод по производству самолетов «Антонов»
Украина отдаст американцам завод по производству самолетов "Антонов" Украинские чиновники надеются, что компания Boeing будет там производить самолеты.
Экспресс газета 03:22
Общество
Илон Маск открыл предприятие Tesla вопреки запрету властей
Как сказал Маск, ситуация в настоящее время «запутанная».
CarsWeek.ru вчера в 07:57
Экономика
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП в 2020 году на 4,5%
ВВП России в 2020 году сократится на 4,5% из-за снижения цен на нефть и коронавируса, в 2021 году российская экономика вырастет на 4%, следует из весеннего отчета Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) "Региональные экономические перспективы" (Regional Economic Prospects).
РИА Новости 01:09
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв накажут за нарушение самоизоляции
Газета.Ru вчера в 07:54
Происшествия
Прокуратура начала проверять онлайн-урок с показом порно в Кемерове
В Кемерове прокуратура начала проверку после публикаций в СМИ о том, что во время онлайн-урока истории для седьмого класса одной из городских школ в трансляцию включился порноролик.
Интерфакс 02:31
Происшествия
В Ленинградской области на остановке нашли грудного ребенка
Грудного ребенка нашли оставленным на остановке в пригороде Петербурга Зеленогорске, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 03:06
Политика
Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за песни «Катюша»
Украинский посол в Турции Андрей Сибиха пригрозил, что страна может остаться без туристов из Украины после исполнения песни на курорте в Аланье в День Победы.
Газета.Ru вчера в 23:46