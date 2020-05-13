Экономика
РБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
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Армия и оружие
Норвежцы испугались реакции России из-за «американского» радара
Газета.Ru 12 мая в 03:09
Происшествия
Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми
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В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
Политика
NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России
Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета вчера в 13:53
Экономика
Правительство уточнило требования для получения субсидий
Для получения поддержки есть ряд условий, два из них и подверглись уточнениям: 1. Отсутствие у заявителя на 01.03.2020 задолженности по налогам и страховым взносам в общей сумме свыше 3 тыс. рублей.
Время Бухгалтера вчера в 11:06
Общество
Выпускникам разрешат выбирать количество предметов ЕГЭ
Выпускники российских школ в 2020 году смогут сдать столько экзаменов, сколько им необходимо для поступления в выбранное высшее учебное заведение.
Известия вчера в 15:51
Общество
СК проверит граждан, приславших фото нацистов в «Бессмертный полк»
ИА Красная Весна 12 мая в 13:55
Авто
Назвали особенности эксплуатации усилителя руля
32CARS.ru вчера в 16:02
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости вчера в 10:41
Общество
Песков рассказал, что лежит в больнице с двусторонней пневмонией
ТАСС вчера в 13:28
Общество
Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru вчера в 07:50
Экономика
Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости
Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ 11 мая в 09:48
Происшествия
В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro New Edition с сервисами Google стоит €749
Китайская компания Huawei, один из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования, анонсировала смартфон P30 Pro New Edition, построенный на фирменной аппаратной платформе Kirin 980.
3DNews 12 мая в 03:32
Экономика
Эксперты сообщили о падении средней суммы ипотечного кредита в апреле
Средний размер ипотечного кредита в России в апреле снизился почти на 10% по сравнению с показателями предыдущего месяца.
RT на русском 00:01
Общество
Врач рассказала о риске заражения коронавирусом в перчатках
Накануне руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков рассказал «Известиям» о правилах ношения масок.
Известия вчера в 20:57
Общество
В Госдуме попросили правительство открыть храмы для верующих
Группа депутатов Госдумы направила исполняющему обязанности премьер-министра России Андрею Белоусову обращение с просьбой открыть религиозные учреждения для посещения верующими при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
РБК вчера в 19:39
Общество
Главврач больницы в Курске уволился из-за вспышки коронавируса
Главный врач Андрей Мильцын уволился из курской больницы скорой помощи, где был выявлен очаг распространения коронавируса.
Известия вчера в 19:44
Общество
Академик рассказал о «военном» сценарии вакцинации от коронавируса
Вакцинация от коронавируса в России может пойти по "военному пути", заявил академик РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации Сергей Колесников в интервью "Парламентской газете".
РИА Новости вчера в 19:19
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
РИА Новости вчера в 06:48
Общество
В российских школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
Политика
В Германии заявили о приближении «ядерной анархии»
За три месяца пандемии коронавируса мир приобрел опыт борьбы с «невидимым и беспощадным убийцей», но вскоре есть риск столкнуться с «ядерной анархией», пишет немецкий историк Михаэль Штюрмер в статье для Die Welt.
Известия вчера в 23:29
Гаджеты
AMD раскрыла подготовку хромбука Lenovo на процессоре Ryzen Pro
На своём сайте компания AMD в разделе «Купить ноутбуки на базе AMD» упоминает версию ноутбука Lenovo Chromebook C330 на процессоре Ryzen 5 Pro 3500U.
3DNews вчера в 06:22
Происшествия
На унижавшую детей сотрудницу уфимского приюта завели уголовное дело
Уфимская прокуратура возбудила уголовное дело против сотрудницы социального приюта. Женщина обвиняют в унижении детей.
Вести.Ru вчера в 15:17
Происшествия
Суд не изменил приговор срочнику, издевавшемуся над Шамсутдиновым
РИА Новости вчера в 23:13
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов разводится с женой
Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости вчера в 03:13
Происшествия
Самолет «Зенита» вернулся в Пулково из-за срабатывания датчика
Самолет, выполнявший рейс в Уфу из Санкт-Петербурга, сразу после вылета вернулся в аэропорт Пулково по техническим причинам.
РБК вчера в 11:12