Экономика
РБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.Вести.Ru09:15
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Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
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В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети
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Наталья Андреевна из шоу Comedy Woman сообщила подписчикам в Instagram радостную новость о пополнении в семье.
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Киевский суд заочно арестовал Януковича по делу «евромайдана»
Печерский районный суд Киева во вторник, 12 мая, принял решение заочно арестовать бывшего украинского президента Виктора Януковича по делу "евромайдана".
Газета.Ru 11:03
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Норвежцы боятся «российских бомбардировок» из-за американского радара
Жители норвежского города Вардё опасаются военного конфликта с Россией из-за модернизации находящегося здесь радара системы "Глобус", в которой участвуют США.
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Моряк почти 25 лет обманывал флот Севастопольский гарнизонный военный суд признал виновным в крупном мошенничестве военнослужащего Черноморского флота Владимира Колтунова.
Коммерсантъ 08:31
Общество
Соблюдают ли туляки обязательный «масочный» режим
Тулякам, живущим в остальных районах региона рекомендуется носить маски и респираторы на улицах, в общественных местах и транспорте.
Тульская пресса вчера в 13:08
Происшествия
Чиновники решили проверить аппараты ИВЛ в недавно горевших больницах
Росздравнадзор начал проверять качество и безопасность аппаратов ИВЛ, которые установлены в больницах, где недавно были пожары.
Интерфакс 06:32
Происшествия
РБК рассказал о двух версиях гибели миллиардера Босова
Правоохранительные органы рассматривают самоубийство и неосторожное обращение с оружием как две возможные версии смерти миллиардера Дмитрия Босова, сообщил источник РБК.
РИА Новости 10:41
Политика
Ограничительные меры для россиян старше 65 лет сохранятся
Как сообщил сегодня Владимир Путин, период нерабочих дней в стране перестает действовать с 12 мая.
Орловское информбюро вчера в 09:50
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Политика
Дмитрий Песков госпитализирован с коронавирусом
Заболела также супруга Пескова — Татьяна Навка Фигуристка и супруга представителя Кремля Татьяна Навка также госпитализирована с коронавирусом.
Lenta.ru 09:00
Происшествия
Иранский фрегат по ошибке атаковал ракетой собственный корабль
Предположительно, в ходе учений возникло рассогласование подразделений и Jamaran выполнил запуск противокорабельной ракеты до того, как Konarak успел отойти от установленной им мишени на безопасное расстояние.
Популярная механика 10 мая в 23:05
Общество
В США объяснили процесс формирования иммунитета к коронавирусу
Большинство переболевших COVID-19 получают либо слабый и непродолжительный иммунитет к инфекции, либо вообще никакого, сообщили в американской Школе системной биологии GMU.
Газета.Ru 02:17
Технологии
Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt
Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета вчера в 13:41
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Общество
Как граждане России могут получить 10 тысяч на ребенка от 3 до 16 лет
Претендовать на выплату размером 10 тысяч рублей могут родители детей от 3 до 16 лет.
Каменские известия 00:43
Общество
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
В свою очередь супруга Пескова фигуристка Татьяна Навка подтвердила в беседе с изданием Daily Storm, что она и ее муж находятся в больнице в связи с коронавирусом.
Интерфакс 09:18
Общество
Путин объявил о новых выплатах на детей
Каждая российская семья, в которой воспитываются дети от трех до 16 лет, сможет получить единовременную помощь в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент Владимир Путин.
Lenta.ru вчера в 09:41
Общество
Решение по «Северному потоку – 2» в Германии примут до 24 мая
Напомним, что обновленную Газовую директиву в Евросоюзе согласовали в минувшем году, причем в рекордные сроки.
Профиль 07:26
Общество
«Бессмертный полк онлайн» направит в СК данные о провокаторах проекта
Организаторы столкнулись с попытками осквернить память погибших в войне советских военнослужащих, а также тех ветеранов, фотографии которых благодарные потомки разместили в проекте.
REGNUM 11:01
Происшествия
Суд арестовал организатора частного хосписа в Красногорске
РИА Новости 10:29
Политика
Поклонская впервые дала интервью журналисту из Украины
Газета.Ru вчера в 12:54
Фигурное катание
Фигуристка Петросян опровергла слухи об уходе из группы Тутберидзе
Российская фигуристка Аделия Петросян опровергла информацию о том, что она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе.
Sport24.ru 09:40
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры
Со сменой поколений Mercedes-Benz S-Class получит радикальные перемены в дизайне: на смену вертикальным фонарям сзади придут горизонтальные с секцией на крышке багажника, передняя оптика будет уже, изменился и рисунок фар.
Тарантас Ньюс 04:34
Футбол
Рабьо отказался возвращаться в Италию и хочет покинуть «Ювентус»
Окружение 25-летнего хавбека ожидает, что ближайшим летом он покинет туринский клуб и отправится на Туманный Альбион, а отказ возвращаться в Италию как раз может подтолкнуть "Ювентус" к его продаже.
Газета.Ru 08:35
Политика
Лавров: Россия принимает помощь от США в борьбе с коронавирусом
Россия принимает помощь от других стран в борьбе с COVID-19, в том числе от США, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:56
Общество
Тюменцы уже могут обратиться за выплатами на детей от трех до 16 лет
Как пояснили корреспонденту «Тюменской области сегодня» в пресс-службе управления ПФР по Тюменской области, у граждан есть около пяти месяцев, чтобы обратиться за выплатой, так как заявления принимаются до 1 октября 2020 года.
Тюменская область сегодня 01:48