Коронавирус
РБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
ФСБ России предотвратила готовившийся теракт в Тверской области.
ТАСС 06:40
Общество
Онищенко назвал хайпом статью FT о смертности от коронавируса в России
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал хайпом сообщения о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70% выше, чем сообщает официальная статистика, передает «РИА Новости».
РБК 07:17
Авто
Nissan поделился данными о новом кроссовере Datsun Magnite
Ранее компания не сообщала никаких данных о названии автомобиля, однако накануне стало известно, что на индийском рынке модель будет носить имя Nissan Magnite.
Тарантас Ньюс 10 мая в 06:54
Общество
Саратовские бизнесмены просят открыть торговые центры
Валерий Радаев напомнил о том, что для поэтапного выхода из режима ограничений есть ряд критериев, среди которых распространение заболевания, количество свободных коек и объем тестирования населения, и все решения будут приниматься в зависимости от этих показателей.
Регион 64 05:47
Политика
Кремль отверг идею Жириновского отменить голосование по Конституции
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отменить голосование по Конституции на фоне пандемии COVID-19. В Кремле эту идею не поддержали.
Коммерсантъ 06:17
Шоу-бизнес
Дмитрия Певцова раскритиковали за съемки в фильме «На Париж»
Певцов считает хорошей киноленту и говорит, что она была основана на реальных событиях.
RuNews24.ru 05:30
Здоровье
В Кировской области ослабляют ограничительные меры
В Кировской области ослабляют ограничительные меры.
Эхо Москвы в Кирове вчера в 11:13
Экономика
Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»
Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
Здоровье
В Пензе легкие и средние больные переходят в категорию тяжелых
56 человек лежат в отделении реанимации, из них 38 на аппаратах искусственной вентиляции легких.
ПензаИнформ 03:26
Гаджеты
Грядёт выпуск смартфонов Moto One Vision Plus и Moto E7
Reuters Модель Moto One Vision Plus наделена 6, 3-дюймовым дисплеем с небольшим вырезом в верхней части: здесь расположится одинарная фронтальная камера.
3DNews 07:00
Общество
Россия вышла на второе место по числу зараженных коронавирусом
Общее число заразившихся коронавирусом достигло 232 243. Россия вышла на второе место по числу заболевших COVID-19, обогнав Испанию.
Коммерсантъ 03:36
Авто
Продажи новых автомобилей в России в апреле упали на 72%
Согласно прогнозу экспертов АЕБ, продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в 2020 году составят 1,72 млн единиц.
Известия 05:42
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Единоборства
Названы гонорары Фергюсона и Гэтжи за бой на турнире UFC 249
Стало известно, сколько заработали американцы Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон за главный бой турнира UFC 249, который состоялся в ночь на 10 мая в американском Джексонвилле.
ProstoProSport 06:40
Кино
Звезды «Назад в будущее» поучаствовали в большой онлайн-конференции
Экономика сегодня 05:54
Общество
Правительство утвердило выплаты для семей с детьми
Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет.
RT на русском вчера в 17:45
Армия и оружие
В России испытали гиперзвуковую ракету авиационного базирования
Москва, 11 мая 2020, 21:17 — REGNUM В России испытана новая гиперзвуковая ракета авиационного базирования, сообщает 11 мая ТАСС со ссылкой на неназванный источник в военно-промышленном комплексе.
REGNUM вчера в 14:17
Кино
Студия Marvel запустила 10-часовую трансляцию из Асгарда
Компания Marvel Entertainment запустила 10-часовую трансляцию из небесного города Асгарда.
Москва 24 06:58
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском 03:01
Происшествия
Росздравнадзор проверит аппараты ИВЛ после пожаров в двух больницах
Росздравнадзор проверяет качество и безопасность аппаратов ИВЛ в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, где произошли пожары.
RT на русском 05:28
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Фигурное катание
Фигуристка Щербакова опровергла уход из группы Тутберидзе
Российская газета 04:33
Наука
В Болгарии нашли самые древние следы Homo sapiens в Европе
Фрагменты костей и коренной зуб, найденные в Болгарии, показали, что первые представители вида Homo sapiens примерно 45 тысяч лет назад проникли в Европу, остававшуюся оплотом неандертальцев.
Ридус вчера в 21:07
Общество
В Башкирии ввели штрафы за нарушение масочного режима
В соответствии с изменениями, жителей региона теперь могут привлечь к ответственности в виде предупреждения или штрафов в размере от 1 до 3 тыс. рублей.
Business FM Уфа 06:40
Общество
В Госдуму внесён законопроект о наказании чиновников за хамство
Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн и вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о наказании чиновников за хамство.
RT на русском 02:22
Фигурное катание
ISU изменил базовую стоимость прыжков в фигурном катании
Реальное время 03:36
Общество
Приангарье вводит обязательный масочный режим
С 20 мая в Иркутской области будет введен обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте.
REGNUM 06:49