Экономика

РБКРБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
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Пока не сдаются

Российская газетавчера в 11:43

Кризис доверия, дефолт и коллапс: бизнес обсудил арендные поправки

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Кодекс собственников и арендаторов коммерческой недвижимости может появиться в России

ТАССвчера в 10:22

Рассмотрение законопроекта об одностороннем расторжении договоров аренды откладывается

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Адвокат: спорные ситуации по договорам аренды должен решать суд

РИА Новостивчера в 09:29

Руки прочь от договоров аренды

CRE.RU12 мая в 07:05

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъ11 мая в 11:01
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости вчера в 10:41
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Политика

NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные.
Газета.Ru вчера в 21:53
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Известия вчера в 20:30
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Общество

Российским выпускникам разрешат выбрать количество предметов ЕГЭ

Москва, 14 мая 2020, 08:17 — REGNUM В России в 2020 году выпускники школ смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в выбранное ими высшее учебное заведение.
REGNUM 01:17
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Здоровье

Названо уникальное свойство коронавируса

Коронавирус обладает свойством поражать различные органы и ткани, что делает заболевание, вызываемое вирусом, уникальным.
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Общество

Девушка рассказала, как похудела на четыре размера за полгода

РИА Новости вчера в 15:33
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class раскрыли до премьеры

Новый Mercedes-Benz S-Class серии W223, премьера которого ожидается до конца 2020 года, неожиданно разоблачили фотошпионы.
Автоновости дня 12 мая в 07:34
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Технологии

Microsoft выпустила крупное обновление Windows 10

Microsoft завершила работы над майским обновлением Windows 10 и сделала его доступным для загрузки в фирменной сети для разработчиков – Microsoft Developer Network, MSDN.
Профиль вчера в 08:29
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Политика

Мнучин заявил о возможном обвале экономики США

Вашингтон, 14 мая 2020, 03:40 — REGNUM Промедление при отмене ограничительных мер в Соединенных Штатах, введённых из-за пандемии коронавируса нового типа, может нанести серьезный урон американской экономике, заявил глава минфина США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox News.
REGNUM вчера в 20:40
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Культура

Okko покажет онлайн-премьеру спектакля «Фрекен Жюли» Театра Наций

14 мая на платформе онлайн-кинотеатра Okko состоится показ онлайн-спектакля Театра Наций «Фрекен Жюли» с участием Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова и Юлии Пересильд.
SIA.ru вчера в 10:09
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Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня вчера в 02:26
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Общество

Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая

Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия вчера в 08:13
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Экономика

Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года

Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 11 мая в 09:58
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Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК вчера в 10:58
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Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

Чемпионат вчера в 05:28
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Происшествия

Двух пропавших на Чукотке мальчиков нашли мертвыми

Двух братьев семи и шести лет, пропавших в поселке Беринговский на Чукотке 12 мая, нашли мертвыми.
Известия вчера в 22:24
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 39 новых случаев коронавируса

Число инфицированных коронавирусом за минувшие сутки в Алтайском крае оказалось почти равным количеству выписанных пациентов – 39 новых случаев на 34 выздоровевших, сообщает в четверг региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:24
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Игры

Дракманн сделал из The Last of Us 2 трибуну для политических заявлений

NewInform 12 мая в 06:33
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Екатерина Климова сообщила о драке бывших мужей

Через какое-то время Климова завела роман с коллегой по съемочной площадке Гелой Месхи.
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Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
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Общество

В Минздраве сказали, когда появится первая вакцина от коронавируса

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказала, что первые клинические испытания препаратов от коронавируса планируют провести уже в июне 2020 года.
МедиаПоток вчера в 10:15
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Космос

Найдена сестра Земли в зоне обитаемости своей звезды

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Армия и оружие

Украина сообщила об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия

Штаб Операции Объединенных сил Украины (ООС) сообщил об обстрелах в Донбассе из запрещенного оружия, передают «Українські Новини».
Lenta.ru вчера в 02:21
Общество

Fria Tider: стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом – фантазия

Стокгольм, 13 мая 2020, 11:40 — REGNUM Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусной инфекцией предполагает достижение «стадного иммунитета», чтобы вирус прекратил свое распространение в обществе.
REGNUM вчера в 04:40
Общество

В Кузбассе зафиксировали 13 новых случаев коронавируса

Заражение коронавирусом за последние сутки выявлено еще у 13 жителей Кузбасса, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
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В Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой

Пожилая женщина, излечившаяся от коронавируса, покончила с собой в одной из больниц Ставропольского края.
РБК вчера в 18:31
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Общество

У Саудовской Аравии возникли проблемы в США с разгрузкой нефти

Саудовские супертанкеры испытывают проблемы с разгрузкой в США, сообщает ToDay News Ufa.
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Экономика

Средний размер ипотеки в России в апреле упал почти на 10%

Москва, 14 мая 2020, 07:06 — REGNUM Стоимость ипотечного кредита в среднем по России в апреле 2020 года уменьшилась на 9,3% по сравнению с мартом и составила 2,48 млн рублей, говорится в материалах бюро кредитных историй «Эквифакс».
REGNUM 00:06
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