с чего всё началось

Думаю, мы прекрасно понимаем, что спор между владельцами крупнейших торговых центров и торговыми сетями вряд ли можно считать спором самых обездоленных людей на свете. Тем не менее, эти вопросы касаются интересов миллионов людей.

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Общество В Свердловской области отменили ОГЭ-2020 Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса. 1

Политика Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и перевозок в среду, 13 мая, потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах.

Здоровье 89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 582

Политика Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания. 5

Экономика Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти» Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании. 2,6K

Общество «Победа» возобновит полеты 1 июня Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов. 78

Экономика Группа FESCO потребовала от Магомедова и TPG вернуть долг на $1 млрд Группа FESCO направила письмо своим крупнейшим акционерам — бизнесмену Зиявудину Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group — с напоминанием о необходимости возврата структурам самой группы кредитов на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году.

Происшествия Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.

Общество В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год. 75

Экономика США предсказали России рекордный урожай Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным. 168

Технологии Sony превысила планку в 110 млн проданных копий PlayStation 4 С января по март Sony удалось продать еще 1,5 млн консолей текущего поколения, однако это меньше 2,6 млн систем, проданных компанией за аналогичный период прошлого года. 3

Политика Путин заявил о сокращении доходов бюджета Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.

Общество В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты. 2,9K