Экономика
РБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде
Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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Думаю, мы прекрасно понимаем, что спор между владельцами крупнейших торговых центров и торговыми сетями вряд ли можно считать спором самых обездоленных людей на свете. Тем не менее, эти вопросы касаются интересов миллионов людей.
с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.Вести.Ruвчера в 09:15
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Общество
В России перенесут сроки проведения ЕГЭ
Проведение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) перенесено на более поздние сроки.
Известия 07:07
Общество
В Свердловской области отменили ОГЭ-2020
Сдачу основного государственного экзамена для девятиклассников Свердловской области отменили для снижения рисков распространения коронавируса.
ТАСС 05:43
Общество
Саудовские супертанкеры с нефтью не могут разгрузиться в США
Экспресс газета 06:19
Политика
Путин раскритиковал исполнительскую дисциплину в регионах
Президент России Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и перевозок в среду, 13 мая, потребовал обратить внимание на исполнительскую дисциплину в регионах.
Известия 07:28
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
РИА Новости 06:08
Происшествия
В Чите ветер полностью сдул крышу с супермаркета
Чита, 13 мая 2020, 14:15 — REGNUM Штормовой ветер полностью сорвал покрытие с крыши одного из супермаркетов в Чите.
REGNUM 07:15
Происшествия
«Ленэнерго» обыскивают из-за пропажи миллионов на «Зенит Арене»
Стадион "Газпром Арена" (ранее "Зенит Арена") Дарья Драи © ИА REGNUM "Идут обыски", — лаконично сообщили в "Ленэнерго".
REGNUM 07:05
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
Политика
Володин предложил Мурашко выступать в Госдуме без маски
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко во время правчаса выступать с трибуны без медицинской маски, так как трибуна находится на удаленном расстоянии от других участников заседания.
РИА Новости 05:51
Экономика
Сечин попросил у Путина господдержку для «Роснефти»
Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
Коммерсантъ вчера в 08:01
Общество
«Победа» возобновит полеты 1 июня
Российский лоукостер «Победа» с 1 июня поэтапно начнет восстановление программы внутренних полетов.
BFM.ru 04:17
Происшествия
Мосгорсуд отправил петербуржца, убившего полковника СК, на лечение
Российская газета 07:46
Общество
В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек
В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 04:22
Экономика
Группа FESCO потребовала от Магомедова и TPG вернуть долг на $1 млрд
Группа FESCO направила письмо своим крупнейшим акционерам — бизнесмену Зиявудину Магомедову и американскому инвестфонду TPG Group — с напоминанием о необходимости возврата структурам самой группы кредитов на общую сумму $1,046 млрд, которые привлекались на покупку акций компании в 2012 году.
РБК 07:52
Происшествия
Хоккеист «Северстали» стал участником смертельного ДТП
Представитель форварда череповецкой "Северстали" Егора Морозова Игорь Масленников заявил, что хоккеист стал участником ДТП, в результате которого погиб велосипедист.
Газета.Ru 07:49
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
В Петербурге резко выросла заболеваемость пневмонией
Заболеваемость внебольничной пневмонией выросла в Петербурге в несколько раз, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, выступая в Законодательном собрании с отчётом о деятельности правительства города за 2019 год.
DP.RU 04:46
Экономика
США предсказали России рекордный урожай
Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
Спорт
Главный тренер женской сборной России по борьбе умер от коронавируса
Наставник женской сборной России Магомед Алиомаров скончался в возрасте 68-лет.
Vprognoze.ru 05:01
Технологии
Sony превысила планку в 110 млн проданных копий PlayStation 4
С января по март Sony удалось продать еще 1,5 млн консолей текущего поколения, однако это меньше 2,6 млн систем, проданных компанией за аналогичный период прошлого года.
NewInform 05:18
Кино
Певцов ответил на критику фильма «На Париж»
Piter.tv вчера в 08:27
Политика
В России могут ввести дистанционное голосование на выборах
Госдума рассмотрит законопроект о возможности дистанционного электронного голосования на федеральном уровне.
Российская газета 06:56
Политика
Путин заявил о сокращении доходов бюджета
Доходы бюджета существенно сократились из-за падения цен на нефть и другие энергоносители, но средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, помощь нужно доводить до конца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:22
Экономика
ЕБРР спрогнозировал падение российского ВВП на 4,5% в 2020 году
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) представил прогноз, согласно которому российский ВВП в 2020 году упадет на 4,5%.
Газета.Ru 04:19
Общество
В России увеличилась смертность от алкоголя во время пандемии
Во время пандемии коронавирусной инфекции участились случаи смерти россиян от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем.
Известия 07:27
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.
Вокруг ТВ вчера в 15:43
Общество
Татьяна Навка и Дмитрий Песков заболели коронавирусом
Знаменитая российская фигуристка, олимпийская чемпионка Татьяна Навка заболела коронавирусом и оказалась в больнице вместе со своим супругом - пресс-секретарем президента России Владимира Путина Дмитрием Песковым, у которого также диагностировали COVID-19.
Газета.Ru вчера в 12:54