Экономика

РБКРБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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Андрей Макаров
Думаю, мы прекрасно понимаем, что спор между владельцами крупнейших торговых центров и торговыми сетями вряд ли можно считать спором самых обездоленных людей на свете. Тем не менее, эти вопросы касаются интересов миллионов людей.
— Андрей Макаров, юристТелеканал 360° вчера в 08:35
с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект
 о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.
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