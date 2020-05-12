Экономика

РБКРБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект
 о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.
Вести.Ruвчера в 09:15

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«Деловая Россия»: новые правила аренды многим помогут сохранить бизнес

РИА Новостивчера в 08:53

Ретейл просит дать право пострадавшим от пандемии компаниям расторгать аренду без штрафов

ТАССвчера в 14:15

Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно

Российская газетавчера в 07:40

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

РБКвчера в 06:50

Сектор коммерческой недвижимости продолжает борьбу с арендаторами площадей

BFM.ruвчера в 16:47

Арендаторы смогут расторгать некоторые договора по-новому

The Penza Post10 мая в 10:40

Арендаторам могут разрешить расторгать договоры в одностороннем порядке

Гипер НН10 мая в 09:53
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Общество

Правительство не поддержало инициативу КПРФ о смене схемы оплаты за мусор

В правительстве считают невозможным подсчитать, например, точное количество мусора от конкретного дома, что повлечет за собой как риск несправедливо завышенных расходов граждан на оплату коммунальных услуг, так и «возникновение несанкционированных навалов мусора».
РБК 02:00
Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:13
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Здоровье

Коронавирус: ещё 200 коек для зараженных появятся в Хакасии

До конца недели в регионе подготовят к открытию еще около 200 коек (согласно нормативам Минздрава России) в трех медучреждениях: Абаканской межрайонной больнице, Республиканской офтальмологии, Саяногорской межрайонной больнице.
Юг Сибири 02:02
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Политика

Кедми прокомментировал вероятность войны между Китаем и США

Кедми прокомментировал существующую вероятность войны между Китаем и США.
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Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение

Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Экономика

Фондовые рынки США растут на ожиданиях восстановления экономики

Основные американские фондовые индексы во вторник показывают рост, рынки оценивают перспективы восстановления экономики на фоне продолжающегося кризиса из-за коронавируса, свидетельствуют данные бирж.
ПРАЙМ вчера в 10:01
Политика

В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Политика

Поклонская рассказала о своем первом интервью украинскому журналисту

Вести.Ru 11 мая в 11:26
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Здоровье

В Бурятии 92% заражённых COVID-19 переносят его бессимптомно

По словам министра здравоохранения Евгении Лудуповой, к 16 мая в республике появится ещё 170 коек для лечения заболевших COVID-19.
Информ Полис online вчера в 23:32
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Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
Газета.Ru 01:50
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Общество

Кондратьев озвучил план постепенного выхода Кубани из карантина

12 мая на заседании краевого оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией губернатор Вениамин Кондратьев сообщил о сроках выхода из карантина.
Свободные Медиа вчера в 06:15
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Происшествия

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушился лестничный пролет

На востоке Москвы в пятиэтажном доме обрушился лестничный пролет, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 01:13
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Общество

Акция «Ночь в музее» пройдет в Москве 16 мая в онлайн-формате

Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 16 мая в онлайн-формате.
ТАСС 00:17
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Общество

Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей

Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК вчера в 15:24
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Общество

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей

В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября.
Lenta.ru вчера в 10:41
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Экономика

Минсельхоз США предсказал России один из крупнейших урожаев пшеницы

Урожай пшеницы в 2019 году составил 74,4 млн т. В конце апреля Минсельхоз сообщил о том, что Россия прекратила вывоз зерна за границу, так как выбрала нетарифную квоту на экспорт.
РБК 00:12
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Здоровье

В Чечне умер от коронавируса замглавврача скорой помощи

Московский Комсомолец 01:17
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Общество

В США отказались от аппаратов ИВЛ из России после пожаров в клиниках

Аппараты искусственной вентиляции легких, отправленные Россией в Соединенные Штаты, были той же модели, которая фигурировала в пожарах с гибелью людей в российских больницах.
Ведомости 01:01
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Перешедший к Плющенко от Тутберидзе тренер обратился к ней

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Общество

Петербуржцы получат единовременные выплаты на покупку масок и перчаток

В Санкт-Петербурге более 1,8 жителей получат единовременную выплату на покупку медицинских масок и перчаток.
Что происходит 02:44
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Политика

Володин призвал депутатов Госдумы соблюдать дистанцию на заседаниях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать дистанцию и другие меры защиты от коронавируса на заседаниях парламента.
Daily Storm вчера в 06:58
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Общество

Названы города Кузбасса, где за сутки нашли людей с коронавирусом

На 13 мая в Кузбассе выявили 13 человек, у которых подтвердился коронавирус.
ВашГород.ру 00:30
Экономика

ЕБРР спрогнозировал падение экономики России в 2020 году на 4,5%

Лондон, 13 мая 2020, 09:01 — REGNUM Прогноз о падении российской экономики в 2020 году на 4,5% из-за «двойного удара» — пандемии коронавируса и падения нефтяных цен, дал Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).
REGNUM 02:01
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Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
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Политика

Антонов оценил послание военного атташе Украины ветеранам бывшего СССР

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал направленное военным атташе Украины Борисом Кременецким послание проживающим в Соединённых Штатах ветеранам из бывшего СССР, в котором содержались нападки на Россию.
RT на русском 01:31
Армия и оружие

Атаку местных жителей на российский конвой в Сирии сняли на видео

Военное дело вчера в 10:00
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Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» вышла в море на контрольные испытания

ТАСС вчера в 18:06
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли выбрала опасный способ отговорить дочь от смены пола

Анджелина Джоли выбрала опасный способ отговорить дочь от смены пола Анджелина Джоли не в восторге от того, что ее дочь хочет сменить пол.
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В Хабаровске задержали иностранца за призывы к терроризму

В Хабаровске силовиками задержан 26-летний житель одной из среднеазиатских республик.
Российская газета вчера в 22:04
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