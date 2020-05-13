Экономика

РИА НовостиРИА НовостиРитейл и рестораторы РФ просят не менять проект о договорах аренды

По мнению авторов, принятие законопроекта в предложенном правительством РФ виде даст возможность арендаторам и арендодателям на равных договориться о дальнейшем сотрудничестве, но с учетом текущей эпидемиологической и социально-экономической ситуации.
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Пока не сдаются

Российская газета11:43

Компании просят не менять законопроект об отказе от договоров аренды в случае режима ЧС

ТАСС09:17

Законопроект об одностороннем расторжении договоров аренды недвижимости прошел I чтение

Интерфаксвчера в 07:14

Вячеслав Володин: решение об отношениях арендаторов с арендодателями должно быть оптимальным

Государственная Дума РФвчера в 10:00

Госдума одобрила право арендатора досрочно расторгнуть договор без штрафов

Вести.Ruвчера в 09:15

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

РБКвчера в 06:50

Адвокат: спорные ситуации по договорам аренды должен решать суд

РИА Новости09:29
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Шоу-бизнес

Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье

Discover24 04:19
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Экономика

США предсказали России рекордный урожай

Минсельхоз США (USDA) предсказал урожай зерновых по всему миру в 2020 году, причем для России прогноз выглядит очень оптимистичным.
Lenta.ru 04:13
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Общество

Минкомсвязь ввела новые мощности для стабилизации портала госуслуг

"В настоящее время работа портала стабилизируется, введены дополнительные мощности, осуществляется оптимизация работы приложений, время недоступности сервисов существенным образом сокращено", – заявили в пресс-службе Минкомсвязи.
Москва 24 09:01
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Шоу-бизнес

Супермодель Снежана Онопко рассказала о побоях мужа

Известная модель Снежана Онопко сделала сенсационное заявление о непростой жизни с мужем-бизнесменом Николаем Щурой.
Городовой 08:36
Общество

В Свердловской области возобновят работу магазины и ТЦ

В Свердловской области с 19 мая откроют магазины и торговые центры. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев в Instagram.
РБК 10:58
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Общество

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
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Происшествия

В Севастополе сотрудник ДПС устроил аварию, в которой пострадали дети

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника дорожно-постовой службы ГИБДД Севастополя.
Независимое телевидение Севастополя 07:38
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Общество

Россиянам предрекли разрушительные природные катаклизмы летом

Киселев пояснил, что природные катаклизмы могут затронуть все регионы, однако предсказать, где они окажутся наиболее разрушительными, в настоящее время невозможно.
Lenta.ru вчера в 19:40
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Общество

Сбербанк продлил обслуживание карт с истекшим сроком действия

Сбербанк продлевает обслуживание карт, срок действия которых истек с марта текущего года, до момента активации новых, говорится в сообщении банка.
РИА Новости 10:51
Общество

Австрия и Германия согласовали план открытия общей границы

По словам министра, с 15 июня станет возможным открытие границы между Германией и Австрией.
Культуромания 04:44
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Политика

В США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»

В резолюции Москву призывают немедленно освободить всех политических заключенных, а администрации Белого дома рекомендуется наложить санкции на российских чиновников, ответственных за нарушение прав человека.
Рифей-Пермь вчера в 02:52
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Кино

Свой лучший поцелуй в кино назвал Александр Петров

Live24 10:31
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Общество

Хакеры пытались сорвать акцию «Бессмертный полк онлайн»

Злоумышленники атаковали сайт акции в том числе утром 9 мая, направив на него более 90 млн запросов, примерно по 18,5 тыс. в секунду.
REGNUM вчера в 07:54
350
Общество

Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

РИА Новости 09:21
485
Политика

Самолет администрации Кремля пригласило в Берлин ведомство Меркель

Ранее информированный источник сообщил РИА Новости, что замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в среду с однодневным рабочим визитом в Берлин по приглашению германской стороны для обсуждения урегулирования на юго-востоке Украины, а также установления личного контакта с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель.
РИА Новости 11:48
100
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,2K
Общество

В Минстрое предложили увеличить число льготников по ЖКХ

Минстрой выдвинул инициативу изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%.
Stolica58.ru 11:37
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Политика

Меркель: данные о хакерской атаке на бундестаг «причиняют боль»

Немецкое издание Spiegel в начале мая сообщило, что хакеры во время атаки на бундестаг в 2015 году скопировали два почтовых ящика, содержащих переписку парламентского офиса канцлера Ангелы Меркель с 2012 по 2015 годы.
РИА Новости 07:55
1
Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
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Общество

Мясников предрек более страшную пандемию после коронавируса

После коронавируса мир столкнется с еще более страшной пандемией, заявил главврач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников в интервью "Комсомольской правде".
РИА Новости 11:06
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Политика

МИД отреагировал на фейки о смертности от коронавируса в России

Министерство иностранных дел России отреагировало на появившиеся в западных СМИ фейки о якобы занижении смертности от коронавируса в стране.
RT на русском 11:26
4
Шоу-бизнес

Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей

О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
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Футбол

Фролова оштрафовали на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей

«Крылья Советов» оштрафовали своего вратаря Евгения Фролова на 1,4 млн рублей за критику в адрес властей страны.
ProstoProSport вчера в 09:22
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Происшествия

Избитого отчимом мальчика из Мончегорска показали на федеральном ТВ

На телеканале «НТВ» вышел сюжет о 8-летнем мальчике из Мончегорска, которого месяцами избивал отчим.
Северпост 11:15
1
Происшествия

СК не переквалифицировал действия сестёр Хачатурян на самооборону

Следственный комитет России отказался переквалифицировать действия сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, на необходимую оборону, на чём настаивала генпрокуратура.
RT на русском 05:55
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Общество

Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса

По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
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Футбол

Журналист сообщил об уходе Семина из «Локомотива» в ближайшие дни

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян заявил, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин покинет команду в ближайшие дни.
РБК 10:25
Общество

В Уфе воспитательница приюта унижает детей на камеру

Вчера в соцсетях начало распространяться видео, которое снимает одна из воспитательниц социального приюта для детей и подростков в Уфе, назвав его «Немного о "прекрасной работе"», передает РенТВ.
ProUfu.ru 01:09
53
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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