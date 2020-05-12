с чего всё началось

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 1,4K

Происшествия СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле В Афганистане около одной из больниц в Кабуле произошел взрыв, после чего в здание госпиталя ворвались боевики, сообщает телеканал TOLOnews со ссылкой на очевидцев.

Единоборства Олейник не подтвердил, что его отстранили от боев UFC на полгода Российский боец Алексей Олейник заявил, что информация о его полугодичном отстранении от боев является фейковой.

Политика «Проект»: Кремль планирует ввести голосование на выборах по почте В условиях карантина Центризбирком для «охраны здоровья граждан» сможет вводить голосование по почте, электронное голосование и другие формы проведения выборов вне избирательных участков.

Наука Компания Amazon построила робота убивающего коронавирус Американская компания Amazon построила робота, который уничтожает вирус COVID-19 с помощью ультрафиолета.

Общество Навка рассказала о состоянии Пескова после заражения коронавирусом Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, которая вместе с мужем Дмитрием Песковым была госпитализирована с коронавирусом, рассказала о своём самочувствии. 18

Общество В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве Москва соответствует всем требованиям для первого этапа снятия ограничений, установленных из-за коронавируса, сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Технологии В Иране разработали выявляющий коронавирус за 30 секунд экспресс-тест Ученые из Ирана разработали тест-систему, которая позволяет диагностировать коронавирусную инфекцию за 30 секунд, сообщает агентство Mehr со ссылкой на вице-президента страны по науке и технике Сорену Саттари. 18

Автоспорт Себастьян Феттель покинет Ferrari Команда «Формулы-1» Ferrari во вторник сообщила о том, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель, покинет итальянскую «конюшню» по завершении сезона, когда истечет его контракт.

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Общество В Подмосковье продлили некоторые ограничения Глава Московской области Андрей Воробьев на странице в Instagram сообщил, что в регионе некоторые ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, будут продлены. 336

Общество В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом В Москве скончались 53 пациента с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. 111

Общество Младший медперсонал больницы в Коммунарке получит обещанные надбавки Младшие медсестры, санитарки и технические работники, трудоустроенные в больнице через компанию "Арни", сообщили, что они не получили обещанные надбавки к зарплате. 5

Шоу-бизнес Билли Айлиш подала в суд на фаната за нарушение социальной дистанции Певица Билли Айлиш через суд добилась запрета на приближение к её дому 24-летнего фаната Пренелла Руссо, сообщает портал TMZ.

Здоровье В Саратовской области разрешили гулять и заниматься спортом В Саратовской области в рамках постепенного снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, разрешили одиночные занятия физкультурой и спортом на улице с соблюдением дистанции в 5 м и прогулки не более двух человек вместе.