Экономика
РБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
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Общество
Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ
Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
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Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Футбол
Бывший защитник «Динамо» Киев: гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины
Что касается меня, то за себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины.
Чемпионат 12:05
Авто
Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры
Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
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Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей
Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
Футбол
Клубы серии A проголосовали за возобновление сезона 13 июня
Клубы итальянской серии A проголосовали за возобновление сезона-2019/20 13 июня, сообщает Football Italia.
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Наука
Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса
Lenta.ru 08:17
Общество
В Воронежской области продлили режим самоизоляции
Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
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Общество
Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса
Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности.
РИА Новости 09:36
Общество
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Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети
В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
Экономика
Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии
Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
Общество
Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом
РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес
Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц
У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН 09:25
Общество
Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком
«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 11:34
Общество
У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга из Mortal Kombat 3
Mortal Kombat 11: Aftermath выходит 26 мая на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру 09:40
Политика
В Чечне открестились от удаленного Instagram Кадырова
Страница @za_kadyrova_95eng в Instagram, которая была удалена из-за санкций в его отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, на самом деле никак с ним не связана.
Lenta.ru 12:12
Энергетика
Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%
«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции
Экономика сегодня 02:26
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса
Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
Политика
Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС
Мурашко пояснил, что в системе необходимо задействовать информационные технологии, чтобы «понимать, куда что уходит».
РБК 09:09
Общество
Собянин обозначил сроки открытия МФЦ в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что намерен постепенно начать открывать МФЦ в столице. Это начнет происходить в ближайшее время.
Московский Комсомолец 08:49
Авто
Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
Гаджеты
Представлен «совершенно новый» планшет Amazon Fire HD 8 и его разновидность Fire HD 8 Plus
iXBT.com 11:55
Общество
Глава Минтруда прокомментировал ситуацию с безработицей в России
Глава Минтруда РФ Антон Котяков считает преждевременным называть ситуацию с безработицей в России угрожающей.
Росбалт 11:40