Экономика

РБКРБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

Под письмом подписались представители 11 компаний, владеющих и управляющих коммерческой недвижимостью общей площадью более 4 млн кв. м. Среди них структуры миллиардеров Романа Абрамовича, Михаила Гуцериева, Александра Клячина и других бизнесменов. РБК ознакомился с копией письма.
Читать в источнике
Комментировать222

Подробнее о событии

Пока не сдаются

Российская газета11:43

Кризис доверия, дефолт и коллапс: бизнес обсудил арендные поправки

РБК11:33

Арендаторы смогут расторгать некоторые договора по-новому

The Penza Post10 мая в 10:40

Адвокат: спорные ситуации по договорам аренды должен решать суд

РИА Новости09:29

Госдума одобрила право арендатора досрочно расторгнуть договор без штрафов

Вести.Ruвчера в 09:15

Кодекс собственников и арендаторов коммерческой недвижимости может появиться в России

ТАСС10:22

Арендаторам могут разрешить расторгать договоры в одностороннем порядке

Гипер НН10 мая в 09:53
Показать все источники
Автоматически обработаны 7182 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
Общество

Российским школьникам предстоит сдать лишь два предмета ЕГЭ

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко заявил, что в связи с пандемией коронавируса в 2020 году выпускники школ будут сдавать в рамках Единого госэкзамена лишь два предмета.
Газета.Ru 11:56
322
Политика

Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
171
Футбол

Бывший защитник «Динамо» Киев: гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины

Что касается меня, то за себя я не боялся, но я искренне переживал за страну и гордился украинцами, которые встали на защиту своей родины.
Чемпионат 12:05
Авто

Новый Mercedes-Benz S-Class показали до премьеры

Стоит отметить, что флагман полностью обновился - обзавелся иной решеткой радиатора в стиле новых моделей немецкого бренда и светодиодной оптикой.
Car.ru вчера в 11:42
34
Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
202
Общество

Путин о выплатах на детей: портал госуслуг не справился с задачей

Ранее Владимир Путин предложил, что семьи с детьми от 3 до 15 лет с 1 июня смогут получить разовую выплату в 10 тысяч рублей.
Вести.Ru 07:50
2,1K
Футбол

Клубы серии A проголосовали за возобновление сезона 13 июня

Клубы итальянской серии A проголосовали за возобновление сезона-2019/20 13 июня, сообщает Football Italia.
Спорт-Экспресс 11:08
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
Наука

Раскрыта причина высокой смертности от коронавируса

Lenta.ru 08:17
Общество

В Воронежской области продлили режим самоизоляции

Власти Воронежской области продлили до 31 мая в регионе режим повышенной готовности и самоизоляцию из-за ситуации с коронавирусом, говорится в указе губернатора Александра Гусева.
РИА Новости 08:53
49
Общество

Глава РФПИ рассказал о самом многообещающем препарате от коронавируса

Глава фонда подчеркнул, что препарат можно применять только по назначению и под наблюдением врача, кроме того, он противопоказан во время беременности.
РИА Новости 09:36
3
Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
81
Происшествия

В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»

Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
855
Игры

Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков

Вести.Ru 12:14
1
Общество

Саратовскую чиновницу отстранили за комментарий в соцсети

В администрации района заявили, что на время проверки чиновницу отстранили, а в скором времени уволят.
РИА Новости 06:48
5,8K
Экономика

Саудовская Аравия принимает меры жесткой экономии

Крупнейший в мире производитель нефти принимает меры жесткой экономии, сообщает La Tribune.
BFM.ru 11 мая в 18:48
388
Общество

Депутат Оксана Пушкина заразилась коронавирусом

РИА Новости 09:21
610
Шоу-бизнес

Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц

У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
ФАН 09:25
12
Общество

Сбербанк продлил обслуживание банковских карт с истекшим сроком

«С 13 мая по картам, срок действия которых истёк в период с марта 2020 по настоящее время, клиентам банка будут доступны следующие операции: снятие наличных в банкоматах Сбербанка, оплата покупок с использованием чипа и ввода ПИН-кода (при наличии технической возможности в торговой точке) и пополнение карт в банкоматах Сбербанка», — говорится в пресс-релизе.
RT на русском 11:34
1
Общество

У Робокопа в Mortal Kombat 11 будет скин киборга из Mortal Kombat 3

Mortal Kombat 11: Aftermath выходит 26 мая на PS4, Xbox One, Nintendo Switch и РС.
Игромания.ру 09:40
Политика

В Чечне открестились от удаленного Instagram Кадырова

Страница @za_kadyrova_95eng в Instagram, которая была удалена из-за санкций в его отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, на самом деле никак с ним не связана.
Lenta.ru 12:12
764
Энергетика

Биржевые цены на бензин выросли с начала мая на 10%

«Завершение периода федеральных нерабочих дней 11 мая дает надежду на начало восстановления спроса на моторные топлива в России уже в текущем месяце, но по факту насыщать спрос оказалось нечем: нефтяные компании резко снизили производство бензина и по-прежнему отгружают крупные объемы товара на экспорт», — пояснил РБК Турукалов.
РБК 11:51
36
Кино

Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян на самоизоляции

Экономика сегодня 02:26
90
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,2K
Общество

Власти Москвы опровергли данные о занижении смертности от коронавируса

Власти Москвы официально опровергают заявления СМИ о занижении показателей смертности от коронавируса, сообщается на сайте департамента здравоохранения.
РИА Новости 09:35
49
Политика

Мурашко заявил о необходимости реформировать систему ОМС

Мурашко пояснил, что в системе необходимо задействовать информационные технологии, чтобы «понимать, куда что уходит».
РБК 09:09
22
Общество

Собянин обозначил сроки открытия МФЦ в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что намерен постепенно начать открывать МФЦ в столице. Это начнет происходить в ближайшее время.
Московский Комсомолец 08:49
8
Авто

Названа стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta

Автоблогер Андрей Макар выяснил, что дешевле: приобрести новую LADA Vesta у дилера или собрать автомобиль по запчастям.
Автоновости дня 08:10
63
Гаджеты

Представлен «совершенно новый» планшет Amazon Fire HD 8 и его разновидность Fire HD 8 Plus

iXBT.com 11:55
Общество

Глава Минтруда прокомментировал ситуацию с безработицей в России

Глава Минтруда РФ Антон Котяков считает преждевременным называть ситуацию с безработицей в России угрожающей.
Росбалт 11:40
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное