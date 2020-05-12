с чего всё началось

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

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Общество В России запустили сервис по оформлению выплат на детей В России запустили сервис по оформлению выплат на детей в 10 тысяч рублей. Подать заявку для получения выплаты можно будет до 1 октября. 3,1K

Экономика Госдума одобрила во втором чтении расширение страхования вкладов Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении предельного уровня возмещения по банковским вкладам для граждан в некоторых случаях до 10 млн руб. и о расширении перечня юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение вкладов. 11

Политика Белый дом: Пенс решил пока не приближаться к Трампу Вице-президент США Майкл Пенс, в близком окружении которого выявили случай заражения коронавирусом, решил некоторое время избегать личных встреч с президентом страны Дональдом Трампом.

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Общество Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха. 443

Наука В России создан гнущийся при низких температурах органический кристалл Чтобы посмотреть, как соединение ведет себя в различных условиях, его охладили на дифрактометре (приборе, который позволяет получить внутреннюю структуру кристалла) от комнатной температуры до 100 К (-173 °C). Когда исследователи получили, расшифровали и описали данные, то заметили, что внутренняя структура кристалла не претерпевает значительных изменений.

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 592

Общество За сутки в РФ зарегистрировано 10 тысяч новых случаев коронавируса В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Общество Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. 514

Общество За сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 10 899, до 232 243, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Экономика Роман Абрамович выходит из леса RFP Group — крупнейшее лесопромышленное предприятие на Дальнем Востоке и один из лидеров по экспорту леса из России в страны Азии. 26

Политика Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша» Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter. 569

Общество СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11 ФБР непреднамеренно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, которого подозревают в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, сообщает портал Yahoo News.

Шоу-бизнес 52-летний «танцующий миллионер» впервые станет отцом Популярный во всем мире «танцующий миллионер» из Италии Джанлука Вакки готовится стать отцом Его возлюбленная – 27 летняя Шэрон Фонсека беременна. 2