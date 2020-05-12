Экономика

РБКРБКБизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.
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с чего всё началось
Госдума утвердила в первом чтении законопроект
 о праве арендаторов — компаний или индивидуальных предпринимателей — на одностороннее расторжение договоров аренды без штрафов.
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«Ведомости» узнали о поиске компромисса для владельцев и арендаторов ТЦ

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Ретейл просит дать право пострадавшим от пандемии компаниям расторгать аренду без штрафов

ТАССвчера в 14:15
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Автоматически обработан 7181 источник, обновлено в 04:17, Ашберн
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Экономика

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Политика

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Комсомольская правда вчера в 20:57
Спорт

Умер главный тренер женской сборной России по борьбе

Коммерсантъ 01:57
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК 03:46
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 гола может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионах засуха.
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Происшествия

На Сахалине бывшего мэра осудили за взятки и хранение наркотиков

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Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
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Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
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Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
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Наука

В России создан гнущийся при низких температурах органический кристалл

Чтобы посмотреть, как соединение ведет себя в различных условиях, его охладили на дифрактометре (приборе, который позволяет получить внутреннюю структуру кристалла) от комнатной температуры до 100 К (-173 °C). Когда исследователи получили, расшифровали и описали данные, то заметили, что внутренняя структура кристалла не претерпевает значительных изменений.
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Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
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Общество

За сутки в РФ зарегистрировано 10 тысяч новых случаев коронавируса

В РФ нарастающим итогом зарегистрировано 242 271 случай (+4,3%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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Общество

Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса

Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ.
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Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
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В сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса

В американский сенат был внесен проект закона "Об ответственности за COVID-19", который предусматривает введение санкционных мер против Китая из-за коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 00:25
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Общество

Инфекционист назвал хороший признак в эпидемии коронавируса в России

В эпидемии коронавирусной инфекции в России прослеживается хороший признак, заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев в эфире НСН.
РИА Новости вчера в 18:02
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Политика

Instagram-аккаунт Кадырова заблокировали из-за санкций

Компания Facebok произвела блокировку Instagram-аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова.
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Общество

За сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса

Число выявленных заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 10 899, до 232 243, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
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Экономика

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Коммерсантъ вчера в 17:49
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Политика

Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»

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Общество

В Татарстане выявили 87 новых случаев коронавируса

Число новых выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день в Татарстане составило 87.
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Общество

СМИ: ФБР случайно раскрыло имя дипломата, подозреваемого в терактах 9/11

ФБР непреднамеренно раскрыло личность сотрудника посольства Саудовской Аравии в Вашингтоне, которого подозревают в причастности к терактам 11 сентября 2001 года, сообщает портал Yahoo News.
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Шоу-бизнес

52-летний «танцующий миллионер» впервые станет отцом

Популярный во всем мире «танцующий миллионер» из Италии Джанлука Вакки готовится стать отцом Его возлюбленная – 27 летняя Шэрон Фонсека беременна.
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В ФОМС заявили о недопустимости требований анализа на коронавирус при оказании медпомощи

В фонде пояснили, что некоторые медицинские организации пытаются сегодня требовать от пациентов справки о наличии отрицательных результатов тестов на COVID-19 при оказании плановой медицинской помощи.
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