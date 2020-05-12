с чего всё началось

Собственники и управляющие коммерческой недвижимостью заявили о коллапсе в отрасли и в банковской сфере из-за законопроекта, который позволяет арендаторам в одностороннем порядке расторгать договор.

Бизнес-центры предупредили о коллапсе из-за поправок об аренде

Авто Новый купе-кроссовер Volkswagen Tayron X впервые показали на фото Компания Volkswagen готовит к выходу на рынок новый купеобразный кроссовер Tayron X. Тестовая сборка новинки уже стартовала на совместном заводе FAW-Volkswagen, а накануне портал Autohome опубликовал первые живые фотографии серийной версии Tayron X. Купеобразный кроссовер построен на базе "обычного" Tayron. 3

Общество Московское метро назвало закупочные цены масок Цены на маски и перчатки в московском метро не превышают их стоимости в магазинах, при этом на территории подземки они одинаковы на всех станциях. 2,1K

Общество Голикова: 11 регионов России могут снять ограничения по карантину Коэффициент распространения коронавируса в России в среднем равен единице, говорила вице-премьер, но в каждом регионе по отдельности он может быть разным. 716

Происшествия Футболистку «Зенита» ограбили на 1,6 миллиона рублей в Ленобласти Злоумышленники похитили ценности на сумму 1,6 миллиона рублей из квартиры дома на Выборгском шоссе в Ленинградской области, которую снимает жительница Москвы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Происшествия Загоревшийся в больнице в Петербурге аппарат ИВЛ был новым Аппарат искусственной вентиляции легких, загоревшийся во вторник в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге, был новым, его установили в начале мая. 1,3K

Общество Названы сроки создания эффективного препарата от коронавируса Уже к осени 2020 года может появиться действующий препарат от COVID-19, заявили в лаборатории геномной инженерии МФТИ. 529

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК. 668

Политика Россия и Сирия заподозрили ВОЗ в лоббировании интересов Запада Россия и Сирия заподозрили Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в лоббировании интересов Запада в ущерб сирийскому народу, говорится в совместном заявлении глав российских и сирийских штабов по возвращению беженцев в САР Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

Футбол Дзюба получил предложение от «Милана» У Дзюбы контракт с "Зенитом" заканчивается в конце сезона. По поводу продления соглашения поступает противоречивая информация. 1

Общество Власти Москвы вернули возможность оформления цифровых пропусков по СМС Ранее глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко сообщил о приостановке с 12 мая заказа цифровых пропусков через СМС-сообщения. 333

Здоровье В Крыму выявили 30 новых носителей коронавируса Симферополь, 13 мая 2020, 10:35 — REGNUM За сутки у 30 жителей Крыма подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию. 42