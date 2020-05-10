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РБКРБККомпании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
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с чего всё началось

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК10 мая в 08:34

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Законопроект о праве арендатора недвижимости расторгнуть договор без взимания плат принят в I чтении

Интерфакс07:12

Бизнес попросил Госдуму принять законопроект о возможности одностороннего разрыва договора аренды

Компания10 мая в 10:35

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

РБК06:50

Госдума доработает проект о праве арендаторов разрывать договор аренды

РИА Новости07:01

Ритейлеры и операторы услуг форсируют принятие закона об аренде

Коммерсантъвчера в 11:01

ГД приняла в I чтении законопроект о праве арендаторов досрочно расторгать договор аренды

ТАСС07:08

Ретейл просит закон о разрыве аренды, ТЦ обещают дефолты на 2 трлн при его принятии

Собеседник10 мая в 09:31
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Здоровье

Губернатор Свердловской области объяснил неполные выплаты врачам

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев разместил в своем Instagram вопрос врача-рентгенолога из Артемовска о причинах неполных выплат, причитающихся медикам, борющимся с COVID-19.
Солидарность вчера в 10:46
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Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
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Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
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Общество

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей

В России на каждого ребенка от 3 до 16 лет выплатят по 10 тысяч рублей Заявление на получение разовой выплаты можно подать уже с 12 мая.
Альметьевск РТВ вчера в 10:41
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Экономика

Путин объявил о новой кредитной программе поддержки занятости

Президент России Владимир Путин на совещании по распространению коронавируса объявил ряд новых мер поддержки граждан и бизнеса.
Коммерсантъ вчера в 09:48
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Шоу-бизнес

Екатерина Климова опубликовала фото без макияжа

Отмечается, что почти полный отказ от яркого макияжа является жизненным кредо Екатерины.
RuNews24.ru 01:26
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Футбол

Чемпионат мира по мини-футболу перенесли на 2021 год

Матч ТВ 06:50
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
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Общество

ВОЗ назвала Северную и Южную Америки центром пандемии коронавируса

Северная и Южная Америки стали центром пандемии COVID-19, заявила на брифинге в Женеве официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.
РИА Новости 06:03
Общество

Илон Маск попросил арестовать только его после открытия завода Tesla

«Tesla сегодня возобновляет производство, вопреки распоряжениям округа Аламида», — написал предприниматель.
Кавказ Пост вчера в 22:58
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Путешествия

В Греции назвали условия открытия туристического сезона

Lenta.ru 05:09
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Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
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Происшествия

В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия

Сотрудники СК РФ по Республике Коми и регионального УФСБ проводят следственные действия в кабинете руководителя администрации города Инты Ларисы Титовец.
ТАСС 05:41
5
Экономика

В проект в «Москва-Сити» может вложиться китайская CRCC

CRCC хочет приобрести 50% в проекте, общая стоимость которого оценивается в 49 млрд руб. Китайская госкомпания CRCC договаривается с "Мосинжпроектом" (принадлежит мэрии Москвы) об инвестировании в строительство небоскреба One Tower, рассказал "Ъ" собеседник на рынке недвижимости.
Коммерсантъ вчера в 17:41
2
Здоровье

В Орловской области количество заболевших удваивается раз в шесть дней

Реже всего количество заболевших удваивается во Владимирской области. Там это происходит раз в 15 дней, уточнили в ИЦК.
РИА 57 06:52
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
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Кино

Каннский фестиваль 2020 года отменили

"На сегодняшний день проведение [кинофестиваля] в офлайн-режиме кажется нам затруднительным, поэтому мы планируем анонсировать фильмы из (изначального официального) списка в начале июня", — приводит журнал Variety слова официального представителя события.
Ревизор.ру вчера в 00:18
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Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
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Экономика

Крупнейшим кредитором владельца «Ведомостей» оказался банк «Роснефти»

Учредитель газеты "Ведомости" должен Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР), который принадлежит "Роснефти", более 2 млрд руб. Об этом говорится в совместном материале "Ведомостей", Meduza, Forbes и The Bell.
РБК 05:43
1
Общество

Ирина Хмелевская ушла с поста замгубернатора Курской области

vKurske.com 03:30
24
Происшествия

СМИ сообщили о нападении на больницу в Кабуле

РБК 03:51
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
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Хоккей

Александр Бурмистров: «К разумным тратам приучился в Америке – у меня был личный финансист»

Воспитанник "Ак Барса" в третий раз вернулся в родной клуб В сезоне 2017/18 нападающий Александр Бурмистров в составе "Ак Барса" стал обладателем Кубка Гагарина, однако в ноябре 2018-го был обменян в "Салават Юлаев" и провел полтора сезона в Уфе.
БИЗНЕС Online 01:20
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
24
Происшествия

В Волгоградской области 85 детей лечат от коронавируса

Как сообщил сегодня на брифинге в Волгограде заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов, с подозрением на коронавирус и с подтвержденным диагнозом в регионе сейчас 85 детей.
ИА Городские вести. Волгоград 05:19
Общество

В Краснодарском крае возобновили работу промпредприятия

В Краснодарском крае с сегодняшнего дня возобновляют работу промышленные и сельскохозяйственные предприятия, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:48
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Армия и оружие

Прокололись на спутниках: США начали готовиться к войне с Россией?

Соединённые Штаты и раньше использовали советские танки, однако тогда речь шла об образцах, произведённых в 70-х и 80-х годах.
Царьград 05:09
Шоу-бизнес

Игорь Верник опубликовал откровенное фото с беременной женой

Актер Игорь Верник (56) вспомнил о прошлом, когда они с женой Марией собирались впервые стать родителями и устроили беременную фотосессию.
Lisa.ru 06:28
Политика

Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках

Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
REGNUM 05:13
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Общество

В Калининграде после самоизоляции открываются торговые центры

Клопс 05:30
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