Экономика

Lenta.ruLenta.ruКомпании Европы оказались на грани банкротства из-за денег государства

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После прекращения денежной поддержки тысячи компаний окажутся на грани банкротства, пишет Bloomberg. Количество банкротств в Великобритании, несмотря на кризис, с апреля по июнь снизилось примерно на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Компании Европы оказались на грани банкротства из-за денег государства

Lenta.ru13:22

«Зомби-апокалипсис» на рынке труда ЕС: чем чревато вливание денег в экономику

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