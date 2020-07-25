Экономика
Lenta.ruКомпании Европы оказались на грани банкротства из-за денег государства
После прекращения денежной поддержки тысячи компаний окажутся на грани банкротства, пишет Bloomberg. Количество банкротств в Великобритании, несмотря на кризис, с апреля по июнь снизилось примерно на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Футбол
«Лестер» представил домашнюю форму на сезон-2020/21
«Лестер» представил домашнюю форму к сезону-2020/21. Футболка выполнена в традиционном для клуба синем цвете с белыми полосами по бокам.
Sports.ru 13:50
Игры
Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году
Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза.
Srnsk 25 июля в 08:24
Политика
Под Офисом президента проходит митинг против перемирия в Донбассе
Партия экс-резидента Украины Петра Порошенко проводит митинг против нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.
ИА Новороссия 13:18
Шоу-бизнес
Кудрявцева возглавила список Google зависимых от алкоголя звезд
По мнению Google, телеведущая Лера Кудрявцева является самой пьющей звездой.
CT news 07:08
Кино
Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак»
Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ru 13:39
Здоровье
Коронабудни: саратовцы сбросили маски и стали ближе друг к другу
55 саратовцев скончались непосредственно от COVID-19, еще 516 зараженных коронавирусом умерли от "иных причин".
Взгляд-инфо 13:36
Происшествия
Житель без маски устроил драку с полицейским в Ростовской области
Телеканал 360° 14:39
Общество
Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске
Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.
Газета.Ru 06:55
Экономика
В Совфеде прокомментировали предложение провести деноминацию рубля
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников прокомментировал предложение провести деноминацию рубля.
RT на русском 08:56
Автоспорт
Всех пилотов Формулы-1 обязали принять участие в акции против расизма
В понедельник, 27-го июля, стало известно, что руководство Формулы-1 приняло решение провести акцию, направленную против расизма.
Sport.ru 14:29
Общество
Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса
В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
Интерфакс 11:12
Единоборства
Исмаилов назвал Емельяненко опасным соперником
Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов рассказал о том, как относится к Александру Емельяненко после победы над ним.
Pravda.Ru 04:58
Общество
У арестованного по делу о госизмене Сафронова заподозрили коронавирус
Сафронова задержали 7 июля в Москве.
Известия 13:51
Футбол
Геркус – о переходе Ловрена: кругом сотни пацанов ничем не хуже
Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус высказался о переходе в «Зенит» из «Ливерпуля» защитника Деяна Ловрена.
Metaratings 14:33
Общество
Строительство КОС «Южные» в Севастополе начнется в течение месяца
Вести.Севастополь 10:37
Происшествия
В Перми на набережной спасли тонущую женщину
Вечером 25 июля на набережной реки Камы начала тонуть женщину. Ее спасли неравнодушные пермяки.
Новости Перми 01:51
Происшествия
В Самаре при взрыве пострадал полицейский
Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
РИА Новости 14:43
Спорт
Родченков призвал отстранить Россию от Олимпиады в Токио
Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков дал первое с 2019 года интервью.
Газета.Ru 04:11
Армия и оружие
ОТРК «Искандер-М» привлекут к защите российского побережья
Напомним, что в ноябре прошлого года Минобороны сообщило о перевооружении на ОТРК "Искандер-М" десяти ракетных бригад и формировании еще трех.
Военное обозрение 08:37
Политика
Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием
Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве.
РИА Новости 11:55
Технологии
Роскосмос запустил мобильное приложение для отбора в отряд космонавтов
Роскосмос объявил о запуске первого официального приложения на мобильных операционных системах Android и iOS.
ТВ Центр 10:58
Шоу-бизнес
Благодаря пяти продуктам Полина Гагарина похудела на 30 килограммов
Певица советует тем, кто желает избавиться от лишних килограммов, пить воду без газа перед каждым приемом пищи.
Evo-rus.com вчера в 23:24
Политика
Путин обсудил с Зеленским урегулирование конфликта в Донбассе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, передает пресс-служба Кремля.
ФАН вчера в 12:22
Политика
В Великобритании признали мощь российского флота
Парадом Военно-морского флота Россия показала мощь своего флота, пишет издание Daily Mail.
Газета.Ru 03:16
Политика
Симоньян: «Истерическая американская политика не поменяется со следующим президентом США»
Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в авторской программе Тины Канделаки на Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) оценила шансы Дональда Трампа победить на президентских выборах в США.
Радио Комсомольская правда 13:02
Авто
Hyundai презентовала спортивную версию кроссовера Hyundai Santa Fe
Отличить спортивный Hyundai Santa Fe можно будет по более агрессивному дизайну, где появятся колесные диски размером 21 дюйм, шины Michelin Pilot Sport, большие патрубки выхлопной системы, а также сдвоенный спойлер на пятой двери.
Tvoe-avto.com 07:34