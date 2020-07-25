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Футбол «Лестер» представил домашнюю форму на сезон-2020/21 «Лестер» представил домашнюю форму к сезону-2020/21. Футболка выполнена в традиционном для клуба синем цвете с белыми полосами по бокам.

Игры Xbox Wire: S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в 2021 году Prepare to return to The Zone in S.T.A.L.K.E.R. 2 next year on Xbox Series X. Get your first look and learn some exciting details on this ambitious sequel here: https://t.co/93XIab6Kde — Xbox Wire (@XboxWire) July 23, 2020 S.T.A.L.K.E.R. 2 разрабатывается для РС, Xbox Series X и PS5, и станет временным консольным эксклюзивом Xbox Series X, а также появится в Xbox Game Pass в день релиза. 575

Политика Под Офисом президента проходит митинг против перемирия в Донбассе Партия экс-резидента Украины Петра Порошенко проводит митинг против нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского.

Кино Netflix снимет шестисерийный фильм по мотивам сериала «Ведьмак» Видеосервис Netflix анонсировал съемку нового шестисерийного фильма по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского. 18

Общество Сергей Шнуров снимет фильм про протесты в Хабаровске Лидер группы "Ленинград", а с недавнего времени политик и продюсер RTVI прибыл в регион, чтобы снять фильм об участниках протеста и пообщаться с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. 383

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Общество Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса В свою очередь Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге. 1,1K

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Происшествия В Самаре при взрыве пострадал полицейский Полицейский, прибывший по вызову о семейном скандале, получил легкие травмы при взрыве в Самаре, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

Политика Польша заявила о выходе из Конвенции по борьбе с домашним насилием Польша инициирует выход из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция), заявил министр юстиции, генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро журналистам в понедельник в Варшаве. 20

Политика Симоньян: «Истерическая американская политика не поменяется со следующим президентом США» Главный редактор телеканала RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в авторской программе Тины Канделаки на Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) оценила шансы Дональда Трампа победить на президентских выборах в США.