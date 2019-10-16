Экономика

ВедомостиВедомостиКомпании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
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Сын главы Приморья получил квоты на добычу крабов в ДФО

EastRussiaвчера в 19:27

Компании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей

Ведомостивчера в 16:16

Глубоководные крабы оказались невостребованными на торгах в Росрыболовстве

Комсомольская правда16 октября в 06:00

Государство заработало на крабовых аукционах более 142 млрд руб

РБКвчера в 06:37

Росрыболовство продало на крабовых аукционах 35 лотов на 142,4 млрд рублей

ТАССвчера в 06:00

Краба разобрали на торгах

Коммерсантъвчера в 07:44

«Коммерсант»: треть лотов «крабовых аукционов» выиграла структура РРПК Глеба Франка. Ее называли их главным бенефициаром

Новая газета16 октября в 04:31
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Автоматически обработаны 7032 источника, обновлено в 02:24, Ашберн
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Горбачев рассказал об обращении к Путину

Экс-лидер СССР и последний Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев сообщил, что какое-то время назад посылал обращение президенту России Владимиру Путину.
Газета.Ru вчера в 20:29
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Тиньков сравнил блокчейн-платформу Дурова с финансовой пирамидой

Напомним, сегодня стало известно, что представляющие интересы компании Telegram Group Inc. юристы уведомили суд Южного округа штата Нью-Йорк о том, что компания собирается отложить запуск своей блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON) и готова на пять месяцев приостановить операции, касающиеся криптовалюты Gram.
Коммерсантъ вчера в 10:05
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У Сергея Жигунова отобрали квартиру за долги

Srnsk 00:27
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Члены СПЧ попросят Путина оставить Федотова главой совета

К полуночи 18 октября под обращением подписались 30 членов СПЧ из 50-ти.
Коммерсантъ вчера в 18:14
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Биатлонистка из России Ольга Подчуфарова сменит спортивное гражданство

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова приняла решение сменить спортивное гражданство и выступать за сборную Словении.
Аргументы недели 16 октября в 09:17
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Появилось изображение российского САО «Мальва»

Военное обозрение вчера в 10:33
Армия и оружие

Турция и США договорились приостановить операцию в Сирии

Lenta.ru вчера в 13:44
Общество

Бочку с кофе 1902 года нашли в Арктике

Российские исследователи во время осмотра лагеря американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина 1902 года в Арктике обнаружили бочку с кофейными зернами, сообщил в Instagram член географического общества Леонид Круглов.
Sibnet Новости вчера в 23:03
Политика

Трамп заявил о близости США и Италии со времен Древнего Рима

РИА Новости вчера в 19:25
Армия и оружие

National Interest назвал российское «оружие Судного дня»

Журнал National Interest назвал атомный подводный крейсер стратегического назначения "Юрий Долгорукий" "настоящим оружием Судного дня".
Российская газета вчера в 23:42
Политика

Путин предложил отказаться от одного из международных взносов России

Президент России Владимир Путин предложил отказаться от признания деятельности комиссии по расследованию нарушений гуманитарного права при вооружённых конфликтах, в которой нет российского представителя.
RT на русском 00:29
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Мужчина с топором в маске «Джокера» напал на школу в Дагестане

Газета.Ru вчера в 11:30
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США вводят пошлины на европейские товары

В понедельник Орган по разрешению споров при ВТО разрешил США обложить пошлинами в размере почти 7,5 млрд долларов в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании авиационной корпорации Airbus, передает ТАСС.
Вести.Ru вчера в 22:38
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Семья Заворотнюк назвала время и дату для коллективной молитвы

Семья звезды поддержала эту идею, отметив, что такая молитва будет очень сильной, а энергетический посыл будет точно услышан.
Телепрограмма 00:14
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Названа дата премьеры смартфона Vivo iQOO Neo с Snapdragon 855 Plus

Astera вчера в 14:56
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В Екатеринбурге арестовали обвиняемых в убийстве девушки из-за машины

Ленинский районный суд Екатеринбурга постановил арестовать до 11 декабря двух мужчин и женщину, которые обвиняются в убийстве Ксении Каторгиной из-за автомобиля.
RT на русском вчера в 06:13
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Суд дал условный срок свидетелю по делу экс-главы Сахалина Хорошавина

РИА Новости вчера в 23:10
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Тарасенко вместе с «Сент-Луисом» посетил Белый дом

Спорт БИЗНЕС Online 16 октября в 01:46
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В Ватикане создали умные молитвенные четки

В Ватикане представили умные молитвенные четки, которые активизируются, как только их владелец перекрестится.
МИР 24 16 октября в 18:40
Происшествия

Самолет Ан-148 выкатился за пределы посадочной полосы в Якутии

Самолет Ан-148 авиакомпании «Ангара», летевший из Иркутска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в якутском городе Мирном.
РБК вчера в 22:27
Общество

Аналитики сообщили о чрезмерном потреблении яиц россиянами

По данным аналитиков, на каждого жителя США в год приходится в среднем 240 яиц, что на 17% меньше, чем в России.
RT на русском 01:44
Происшествия

В школе Новосибирска обнаружили тело ученицы

Российская газета вчера в 01:30
Общество

В России протестируют выдачу электронной подписи дистанционно

В России пройдет эксперимент по дистанционной выдаче электронной подписи, которая позволяет подписывать документы на недвижимость и получать банковские гарантии.
BFM.ru 02:05
Общество

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе

В открытом доступе оказались более миллиона кредитных историй россиян.
Lenta.ru 02:18
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Вагоны с лесом загорелись на станции в Красноярском крае

Четыре вагона с лесом загорелись в железнодорожном тупике станции Манна в Партизанском районе Красноярского края, сообщает в пятницу пресс-служба краевого главка МЧС.
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Артем Дзюба забавно подшутил над Ярославом Ракицким

Пресс-служба петербургского «Зенита» опубликовала видеоролик с тренировки команды, на котором Артем Дзюба подшутил над украинским защитником сине-бело-голубых Ярославом Ракицким.
Петербургский дневник 00:57
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Губернатор Токио в шутку предложила провести Олимпиаду на Курилах

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Травматологи Челябинска уволились из больницы

Травматологи из городской больницы №6, травмпункта в Металлургическом районе Челябинска, уволились по собственному желанию.
Уральский меридиан вчера в 01:21
Политика

В посольстве США объяснили приезд дипломатов в Северодвинск

Пресс-секретарь посольства США в Москве Ребекка Росс прокомментировала снятие с поезда в Северодвинск делегации США.
Газета.Ru вчера в 15:48
Экономика

«Мечел» обратился за помощью к Козаку

«Мечел» получил ДЭМЗ в управление в 2009 г. по соглашению с А1 (входит в «Альфа-групп»), а двумя годами позже выкупил этот актив за $537 млн в рассрочку на средства, привлеченные в Альфа-банке.
Ведомости вчера в 17:45
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