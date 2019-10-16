Экономика
ВедомостиКомпании Глеба Франка заплатят на крабовых аукционах 38 млрд рублей
Российский аукционный дом опубликовал результаты крабовых аукционов: разыграно 35 лотов из 41 на общую сумму более 142 млрд руб. Лот дает право на пользование квотами на добычу краба в районе промысла, компании получат их на 15 лет.
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Глубоководные крабы оказались невостребованными на торгах в Росрыболовстве
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«Коммерсант»: треть лотов «крабовых аукционов» выиграла структура РРПК Глеба Франка. Ее называли их главным бенефициаром
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