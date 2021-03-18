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Российская газета
Российская газета

Компании «МиГ» и «Сухой» объединят в корпоративный центр самолетостроения

В госкорпорации рассказали, что в корпоративный Центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут".В источнике
С чего всё началось

«Ростех» ликвидирует юрлица «МиГа» и «Сухого»

Какие изменения ожидают ОАК В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве.
РБК00:00

Подробнее о событии

Эксперт прокомментировал планы структурной реформы ОАК

RT на русском08:00

Ростех объединит компании «Сухой» и «МиГ» в единый корпоративный центр самолетостроения

ТАСС03:42

«Ростех» намерен оставить «Сухой» и МиГ без отдельных юрлиц

Коммерсантъ00:51

Чемезов возглавит Объединенную авиастроительную компанию

РИА Новости02:38

«Сухой» и «МиГ» прекращают самостоятельное существование

Вести.Ru02:29

Чемезов объяснил смысл объединения компаний «МиГ» и «Сухой»

РБК03:57

«Ростех» объединит «Сухой» и «МиГ»

Интерфакс02:51

Российские корпорации «Сухой» и «МиГ» прекратят существование

РК-Ньюс03:18
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