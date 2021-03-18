Компании «МиГ» и «Сухой» объединят в корпоративный центр самолетостроения
В госкорпорации рассказали, что в корпоративный Центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут".В источнике
С чего всё началось
«Ростех» ликвидирует юрлица «МиГа» и «Сухого»
Какие изменения ожидают ОАК В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве.
РБК00:00