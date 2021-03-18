В госкорпорации рассказали, что в корпоративный Центр самолетостроения ОАК, куда вольются "Сухой" и "МиГ", консолидирует функции управления самолетными программами, а также станет управляющей организацией для компаний "Туполев", "Ильюшин" и корпорации "Иркут".

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С чего всё началось «Ростех» ликвидирует юрлица «МиГа» и «Сухого» Какие изменения ожидают ОАК В 2021 году компании "Сухой" и "МиГ" перестанут существовать как самостоятельные юрлица, они вместе с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), в которую они входят, станут единым юрлицом под названием Корпоративный центр самолетостроения, который расположится в Москве. РБК 00:00