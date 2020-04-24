Коронавирус
ВедомостиКомпании ЖКХ предложили правительству создать фонд плохих долгов
Фонд (специализированный финансовый институт) будет выкупать y управляющих компаний, энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций долги потребителей – не только населения, но и бюджетных предприятий и компаний из пострадавших отраслей, предлагают авторы письма.
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Энергетики просят компенсации допрасходов предприятий ЖКХ из-за COVID-19
РИА Новости24 апреля в 11:41
Энергетики просят создать фонд с госучастием для решения проблемы долгов перед ЖКХ
ПРАЙМ24 апреля в 11:36
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Общество
Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза
Итальянский журналист, общественный и политический деятель Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни.
RT на русском 05:26
Общество
В Пензенской области еще шесть человек заболели COVID-19
Еще у шести человек в Пензенской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию, общее число зараженных в регионе выросло до 261, сообщила в воскресенье пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:22
Здоровье
Дивеевский монастырь закрыли на карантин
Как сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии, с 25 апреля Дивеевский монастырь находится на карантине.
Нижегородская Правда 02:30
Здоровье
Почти 500 новых заражённых COVID-19 выявлено на Украине
За прошедшие сутки на Украине выявлено 477 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом.
SM News 24 апреля в 03:16
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»
Культуромания вчера в 11:01
Общество
Депутат Госдумы заразился коронавирусом
У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
Misanec.ru вчера в 08:54
Здоровье
В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом
В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
Общество
Число умерших россиян с коронавирусом превысило 740 человек
Общее число умерших с начала пандемии составляет 747 человек.
NewInform 05:12
Общество
Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына
Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью.
Российская газета вчера в 22:21
Общество
Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов
В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
Религия
Православные христиане отмечают праздник Красная горка
Orengrad.ru 04:58
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой
По словам Максима Галкина, вопрос о брачном контракте не стоял потому, что они с Аллой Пугачевой проверили свои отношения временем и доверяют друг другу.
Слово и Дело 01:59
Общество
Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
Общество
Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
Происшествия
Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске
«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
Экономика
Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%
Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
Общество
Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых
Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
Спорт
«Чеховские медведи» стали чемпионами России по гандболу
Правительство Московской области вчера в 11:32
Общество
В Самарской области коронавирус подтвердился еще у 20 человек
Первый случай был зафиксирован в Красноярском районе. Таким образом, в Самарской области новая инфекция подтвердилась у 229 пациентов.
СОВА 05:05
Здоровье
В Свердловской области выявлено 58 новых случаев коронавируса
За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 58 новых случаев заражения COVID-19.
АН Между строк 05:13
Происшествия
Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом
Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.
RT на русском 04:09
Общество
Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса
Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:55
Происшествия
На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот
В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
Происшествия
В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом
В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом. Такую статистику приводит федеральный штаб по борьбе с вирусом.
Новый Калининград.Ru 05:13
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
Общество
Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом
Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
Армия и оружие
В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины
Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
Общество
МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни
Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43