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ВедомостиВедомостиКомпании ЖКХ предложили правительству создать фонд плохих долгов

Фонд (специализированный финансовый институт) будет выкупать y управляющих компаний, энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций долги потребителей – не только населения, но и бюджетных предприятий и компаний из пострадавших отраслей, предлагают авторы письма.
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Энергетики предлагают правительству создать фонд по работе с долгами за энергоресурсы

ТАСС24 апреля в 14:22

Компании ЖКХ предложили правительству создать фонд плохих долгов

Ведомости24 апреля в 12:41

Коммунальщики предлагают создать фонд плохих долгов за коммуналку

Expert.ru24 апреля в 10:43

Энергетики попросили о создании фонда для решения проблемы долгов ЖКХ

Известия24 апреля в 12:25

Энергетики просят компенсации допрасходов предприятий ЖКХ из-за COVID-19

РИА Новости24 апреля в 11:41

Энергетики просят создать фонд с госучастием для решения проблемы долгов перед ЖКХ

ПРАЙМ24 апреля в 11:36

Энергетики просят государство вмешаться в решение проблемы с долгами россиян за ЖКУ - однако услышит ли их Правительство?

Долг.рф24 апреля в 12:34
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Общество

Умер итальянский журналист Джульетто Кьеза

Итальянский журналист, общественный и политический деятель Джульетто Кьеза скончался на 80-м году жизни.
RT на русском 05:26
28
Общество

В Пензенской области еще шесть человек заболели COVID-19

Еще у шести человек в Пензенской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию, общее число зараженных в регионе выросло до 261, сообщила в воскресенье пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
РИА Новости 05:22
1
Здоровье

Дивеевский монастырь закрыли на карантин

Как сообщили в пресс-службе Нижегородской митрополии, с 25 апреля Дивеевский монастырь находится на карантине.
Нижегородская Правда 02:30
94
Здоровье

Почти 500 новых заражённых COVID-19 выявлено на Украине

За прошедшие сутки на Украине выявлено 477 лабораторно подтверждённых случаев заражения новым коронавирусом.
SM News 24 апреля в 03:16
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Шоу-бизнес

Регину Тодоренко лишили звания «Женщина года»

Культуромания вчера в 11:01
679
Общество

Депутат Госдумы заразился коронавирусом

У депутата Госдумы от КПРФ, председателя комитета по делам СНГ Леонида Калашникова обнаружили коронавирусную инфекцию COVID-19, сейчас он находится в больнице, рассказал сам парламентарий РБК.
Misanec.ru вчера в 08:54
2,6K
Здоровье

В больницах Уханя не осталось пациентов с коронавирусом

В больницах китайского Уханя не осталось пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Сусанин 05:05
26
Общество

Число умерших россиян с коронавирусом превысило 740 человек

Общее число умерших с начала пандемии составляет 747 человек.
NewInform 05:12
Общество

Государственное радио КНДР сообщило об активной работе Ким Чен Ына

Государственное радио КНДР в воскресенье утром распространило информацию о том, что лидер страны Ким Чен Ын занимается активной деятельностью.
Российская газета вчера в 22:21
504
Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
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Религия

Православные христиане отмечают праздник Красная горка

Orengrad.ru 04:58
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Армия и оружие

Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км

«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ 04:52
968
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал о брачном контракте с Аллой Пугачевой

По словам Максима Галкина, вопрос о брачном контракте не стоял потому, что они с Аллой Пугачевой проверили свои отношения временем и доверяют друг другу.
Слово и Дело 01:59
3
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия 24 апреля в 23:40
4,3K
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,6K
Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

«Исполняющая обязанности главврача госпиталя ветеранов войн выпала из окна лечебного учреждения»,— сказал собеседник агентства.
BFM.ru 02:53
1,4K
Экономика

Кудрин спрогнозировал спад экономики России до 8%

Спад российской экономики в текущем году может достичь 7-8%, однако после кризиса она восстановится и будет работать нормально.
BFM.ru 02:45
388
Общество

Онищенко назвал условие ослабления режима самоизоляции для пожилых

Ситуация с коронавирусом может улучшиться с наступлением летней погоды, в связи с этим ослабить режим самоизоляции для пожилых людей могут уже после майских праздников.
Известия 00:51
89
Спорт

«Чеховские медведи» стали чемпионами России по гандболу

Правительство Московской области вчера в 11:32
Общество

В Самарской области коронавирус подтвердился еще у 20 человек

Первый случай был зафиксирован в Красноярском районе. Таким образом, в Самарской области новая инфекция подтвердилась у 229 пациентов.
СОВА 05:05
190
Здоровье

В Свердловской области выявлено 58 новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в Свердловской области подтверждено 58 новых случаев заражения COVID-19.
АН Между строк 05:13
17
Происшествия

Девять рабочих в НАО заразились коронавирусом

Девять сотрудников организаций, расположенных в Варандее в Ненецком автономном округе, сдали положительные тесты на коронавирус.
RT на русском 04:09
Общество

Почти 150 российских моряков вернулись из Лас-Пальмаса

Около 150 российских моряков, которые не могли вернуться в РФ из-за ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, прилетели в калининградский аэропорт "Храброво", сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 03:55
5
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа совершил жесткую посадку вертолет Ми-26.
Вести.Ru вчера в 02:46
118
Происшествия

В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом

В Калининградской области умерло еще два пациента с коронавирусом. Такую статистику приводит федеральный штаб по борьбе с вирусом.
Новый Калининград.Ru 05:13
Происшествия

В Забайкалье обрыв ЛЭП спровоцировал серьёзный пожар

REGNUM 05:18
Общество

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639

В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга 03:34
126
Общество

Власти Петербурга уточнили причины смерти медсестер с коронавирусом

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга рассказал о причинах смерти четырех медсестер из неофициального списка, где указаны медработники, умершие от коронавируса.
Коммерсантъ 01:54
940
Армия и оружие

В сети высмеяли поход моряков ВМС Украины

Пользователи сети оставили ироничные и саркастические комментарии по поводу учебного боевого похода ВМС Украины на поисково-спасательном судне "Донбасс", который прошел в акватории Азовского моря.
Газета.Ru 02:43
136
Общество

МЧС: россияне могут покинуть место карантина в случае угрозы жизни

Покидать место изоляции находящимся на карантине из-за коронавируса COVID-19 можно только, если жизни или здоровью угрожает опасность.
Коммерсантъ 00:43
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Юрий Иванович Борисов
Российский политик
Российский государственный деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам оборонно-промышленного комплекса с 18 мая 2018. Герой Российской Федерации.
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