Экономика

РБКРБККомпании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
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с чего всё началось

Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Бизнес полностью освободили от налога на движимое имущество с 1 января 2019 года, чтобы сгладить негативный эффект от повышения НДС до 20%. Предполагалось, что льгота повысит стимулы предприятий обновлять оборудование, ускорит инвестиции и поспособствует развитию промышленности.
РБКвчера в 23:00

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Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

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