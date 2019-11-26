Экономика
РБККомпании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
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с чего всё началось
Бизнес полностью освободили от налога на движимое имущество с 1 января 2019 года, чтобы сгладить негативный эффект от повышения НДС до 20%. Предполагалось, что льгота повысит стимулы предприятий обновлять оборудование, ускорит инвестиции и поспособствует развитию промышленности.РБКвчера в 23:00
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Экономика
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Владивосток официально стал столицей Приморья
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Справка: в июле Нацбанк Польши заявил, что запасы золота в 2018-2019 годах возросли на 125,7 тонн (до 228,6 тонн).
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«Локомотив» уступил «Байеру» в Лиге чемпионов
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Врачи рассказали о вреде мандаринов
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Оценена вероятность встречи Путина и Зеленского
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Общество
В списке расстрелянных на майдане нашли фальсификации
Экс-глава украинского минюста Елена Лукаш указала на наличие нестыковок в списке так называемой «Небесной сотни» — жертв стрельбы в центре Киева в феврале 2014 года.
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Политика
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Россия может возобновить авиасообщение с Грузией в первой половине 2020 года.
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Технологии
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Команда ученых из Университета Хельсинки предоставила запись жуткой "песни", которую поет Земля, когда на нее обрушивается солнечная буря.
Общество
Лавров прокомментировал рекомендации WADA в отношении России
Зюганов призвал разоблачать «мурло» англосаксов и биться за Олимпиаду Кроме того, он призвал не делать поспешных выводов после рекомендации WADA, а дождаться решения в отношении России.
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За сутки неравнодушные люди перевели челябинцам на счёт более миллиона рублей.
Политика
Чемезов попросил Путина помочь наладить экспорт авиатехники
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