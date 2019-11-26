Бизнес полностью освободили от налога на движимое имущество с 1 января 2019 года, чтобы сгладить негативный эффект от повышения НДС до 20%. Предполагалось, что льгота повысит стимулы предприятий обновлять оборудование, ускорит инвестиции и поспособствует развитию промышленности.

с чего всё началось

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.

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