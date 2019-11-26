Экономика
РБККомпании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества
Суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование, основывая решения не на экспертизе спорных объектов, а признавая искусственным учет оборудования отдельно от единого объекта недвижимости, рассказал РБК партнер, руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 01:16, Ашберн
Общество
Диетолог назвала самые вредные продукты для завтрака
Политика
Против митингующих в Тбилиси применили водометы
Шоу-бизнес
Анна Ковальчук сделала заявление о женитьбе Бориса Корчевникова
Спорт
В WADA хотят ущемить права России на четыре года
Напомним, если WADA примет решение отстранить Россию от соревнований, то на Олимпиаде в Токио в следующем году российские спортсмены не смогут выступать под флагом страны — только под нейтральным.
Космос
Китай вывел на орбиту еще два спутника навигационной системы Beidou
Китай успешно вывел на околоземную орбиту два спутника навигационной системы Beidou-3.
Армия и оружие
Минобороны РФ: «Белые каски» готовят провокации в Идлибе
Армия и оружие
В Минобороны сообщили об испытаниях нового робота для российской армии
Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков заявил, что новый робототехнический комплекс (РТК) «Кунгас» прошёл государственные испытания, в 2020 году планируется проведение опытно-войсковой эксплуатации объекта.
Единоборства
Нурмагомедов подписал контракт на бой с Фергюсоном
Армия и оружие
Удар по Сирии нанесли неизвестные военные самолеты
Авто
Из-за утильсбора в 2020 году подорожают автомобили
Автомобили начнут стремительно дорожать уже с Нового Года из-за решения Правительства о повышении ставок утилизационного сбора.
Политика
Путин поговорил с Зеленским о передаче Украине кораблей
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским, обсудив, в числе прочего, передачу Киеву кораблей, задержанных в Керченском проливе, сообщила пресс-служба Кремля.
Политика
Посольство РФ предостерегло Чехию от установки памятника власовцам
По мнению российской стороны, установка Чехией памятника является нарушением обязательств Конвенции о неприменимости срока давности к преступлениям против человечества.
Политика
Папа Римский направил Путину приветствие
Папа Римский Франциск адресовал приветственную телеграмму Владимиру Путину, пишет ТАСС со ссылкой на службу печати Святого престола.
Экономика
Продажи новостроек в России за три квартала выросли на 16%
Продажи новостроек в России физлицам за три квартала 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16% - до 490 тысяч договоров долевого участия (ДДУ), следует из материалов Росреестра, имеющихся в распоряжении РИА Недвижимость.
Происшествия
Депутат Алтайского заксобрания получила срок за особо крупную растрату
Политика
Сенцов предложил вернуть Украине ядерное оружие
Осуждённый в России за подготовку теракта и вернувшийся на Украину в ходе взаимного освобождения Олег Сенцов предложил в Европарламенте вернуть украинской стороне ядерное оружие.
Общество
На Украине чиновника избили за требование выключить песни Газманова
Общество
В России могут ввести маркировку домашних животных
Минсельхоз внесёт в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных до конца 2019 года.
Общество
В Госдуме выступили за запрет продажи алкоголя в новогодние праздники
Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов поддержал намерения властей Башкирии ограничить продажу алкоголя в новогодние праздники.
Авто
Фото обновленного Lada 4x4 показали в Сети
По снимкам видно, что внешне автомобиль почти не изменился: все кузовные элементы, за исключением нового переднего бампера с интегрированными «противотуманками», остались прежними.
Шоу-бизнес
Дети Пугачевой и Галкина активно помогают в уборке семейного замка
Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина активно помогают в уборке семейного замка в подмосковной деревне Грязь.
Происшествия
В Кузбассе 79-летнюю пенсионерку осудили за сбыт героина
Пожилая жительница Кемерова приговорена к пяти годам лишения свободы за попытку сбыта крупной партии героина.
Происшествия
В Уфе вахтовый автобус врезался в жилой дом
Четыре человека пострадали в результате аварии в Уфе: вахтовый автобус врезался в жилой пятиэтажный дом, сообщили ТАСС во вторник в ГУ МЧС по Башкирии.
Общество
Медики рассказали об опасности злоупотребления мандаринами
Интернет
В WhatsApp появится новая функция
Разработчики мессенджера WhatsApp начали тестировать новую функцию, благодаря которой сообщения пользователей будут автоматически удаляться через некоторое время, пишет портал WABetaInfo.
Экономика
Правительство выбрало жесткие критерии для инвестиций из ФНБ
Доля ФНБ в финансировании проекта не должна превышать 20%, сам инвестор должен вложить не менее 20%, минимальная доходность вложений фонда – на уровне ОФЗ, описывают условия собеседники «Ведомостей».
Экономика
Сделка года: Tiffany продали Бернару Арно
Пример — итальянская Bulgari, купленная LVMH год назад за 5 млрд и сделавшая благодаря ресурсам головной компании мощный рывок, при этом не потеряв индивидуальность.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что ему стыдно за юношеские фотографии
Дмитрий Шепелев показал в Instagram свои юношеские фотографии и раскритиковал их.