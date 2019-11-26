Экономика

РБКРБККомпании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

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Суды все чаще поддерживают доначисления налогов на оборудование, основывая решения не на экспертизе спорных объектов, а признавая искусственным учет оборудования отдельно от единого объекта недвижимости, рассказал РБК партнер, руководитель практики разрешения споров КПМГ Андрей Ермолаев.
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Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

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Бизнес в России заставляют платить налог, отмененный год назад

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