Экономика

РБКРБККомпании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

Оборудование специально построенной теплоэлектростанции компания учла как движимое имущество, которое освобождено от налога.
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Компании доначислили налог за «искусственный» учет движимого имущества

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За 10 месяцев 2019 года лотерейными миллионерами в Забайкалье стали четыре человека.
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Министры иностранных дел Украины, Эстонии, Швеции и Литвы призвали Россию не препятствовать проходу украинских кораблей к портам в Азовском море и уважать территориальную целостность этой страны.
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